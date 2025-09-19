Golden Boy Web adayları arasında dört Türk futbolcu

Avrupa'nın en prestijli genç oyuncu ödüllerinden biri olan Golden Boy Web 2025'te 3. tura geçildi. 100 kişilik aday listesi açıklanırken, listede 4 Türk yıldız da yer aldı.

4 TÜRK BİRDEN

Listede eal Madrid'de forma giyen Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız, Anderlecht forması giyen Yasin Özcan ve Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun kendisine yer buldu. Arda Güler, Golden Boy internet sitesinde "dikkat edilmesi gereken isimler" arasında gösteriliyor.

KENAN YILDIZ 2024'TE KAZANMIŞTI

Geçtiğimiz yıl ödülü kazanan Kenan Yıldız, bu yıl da güçlü adaylar arasında gösteriliyor. 3. turda yarışan futbolcular arasında yapılacak oylamalarla, liste daralmaya devam edecek. Türk futbolunun genç yeteneklerinin bu prestijli yarışmada yer alması, geleceğe dair umut verici bir tablo ortaya koyuyor.