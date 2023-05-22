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Gölcük Belediyesi pehlivanı Manavgat'ta şampiyon oldu

Gölcük Belediyesi pehlivanı Manavgat'ta şampiyon oldu

Spor Haberleri

Gölcük Belediyespor pehlivanı Yunus Emre Akman, 10. Geleneksel Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde büyük orta boyda şampiyon oldu.

Gölcük Belediyespor pehlivanı Yunus Emre Akman, 10. Geleneksel Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde büyük orta boyda şampiyon oldu.

Gölcük Belediyespor pehlivanı Yunus Emre Akman, 10. Geleneksel Manavgat Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne katıldı. Çekişmeli mücadelelere sahne olan güreşlerde rakiplerini yenen Akman, büyük orta boyda şampiyon oldu. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Akman'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Manavgat Gölcük Spor Haberler

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