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Umut Meraş'ın içinden golcü çıktı! Beşiktaş berabere kaldı ama dostluk kazandı

Umut Meraş'ın içinden golcü çıktı! Beşiktaş berabere kaldı ama dostluk kazandı

Spor Haberleri

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için oynanan maçta Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Sabah FC ile 3-3 berabere kaldı. Umut Meraş 2 şık golle karşılaşmaya damga vurdu.

Depremzede çocuklar için başlatılan, 'Bırakmam Seni Türkiyem' yardım kampanyası kapsamında oynanan özel maçta Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Sabah FC ile 3-3 berabere kaldı.

Golcü Umut Meraş! Beşiktaş berabere kaldı ama dostluk kazandı

MAÇA HIZLI GİRDİLER

Sabah FK, 5'nci dakikada 2-0'ı buldu. 3'te fileleris arsan Oleksii Kaskchuk, 2 dakika sonra br kez daha sahneye çıktı. Beşiktaş, 24'te Umut Meraş'la farkı 1'e indirdi. 42'de Lance Mickels, penaltı kaçırdı. 44'te Umut Meraş'ın golüyle ilk yarı 2-2 bitti.

Golcü Umut Meraş! Beşiktaş berabere kaldı ama dostluk kazandı

DÜELLO DEVAM ETTİ

Siyah-Beyazlılar, 63'te Cenk Tosun'un penaltısıyla mücadelede ilk kez öne geçse de sevinci kısa sürdü. 70'te Davit Volkovi, Ersin Destanoğlu'nun hatasında ağları havalandırarak maçın skorunu belirledi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Azerbaycan Beşiktaş Deprem Spor Haberler

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