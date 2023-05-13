Umut Meraş'ın içinden golcü çıktı! Beşiktaş berabere kaldı ama dostluk kazandı

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için oynanan maçta Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Sabah FC ile 3-3 berabere kaldı. Umut Meraş 2 şık golle karşılaşmaya damga vurdu.

Depremzede çocuklar için başlatılan, 'Bırakmam Seni Türkiyem' yardım kampanyası kapsamında oynanan özel maçta Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Sabah FC ile 3-3 berabere kaldı.

MAÇA HIZLI GİRDİLER

Sabah FK, 5'nci dakikada 2-0'ı buldu. 3'te fileleris arsan Oleksii Kaskchuk, 2 dakika sonra br kez daha sahneye çıktı. Beşiktaş, 24'te Umut Meraş'la farkı 1'e indirdi. 42'de Lance Mickels, penaltı kaçırdı. 44'te Umut Meraş'ın golüyle ilk yarı 2-2 bitti.

DÜELLO DEVAM ETTİ

Siyah-Beyazlılar, 63'te Cenk Tosun'un penaltısıyla mücadelede ilk kez öne geçse de sevinci kısa sürdü. 70'te Davit Volkovi, Ersin Destanoğlu'nun hatasında ağları havalandırarak maçın skorunu belirledi.