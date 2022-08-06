Golcü futbolcunun düğününde duyulmamış olay! Meğerse gelinle dans eden damat kendisi değilmiş
İsveç'in Malmö kulübünde forma giyen forvet oyuncusu Mohamed Buya Turay'ın düğününde görülmemiş bir olay yaşandı. Düğüne damat olarak katılan kişinin aslında Turay değil de kardeşi olduğunun ortaya çıkması üzerine açıklama yapan futbolcu, düğün için kulüpten izin alamadığını ve fotoğrafları önceden çektirdiklerini dile getirdi. Turay, kardeşinin ise kendisini temsil etmek için düğüne katıldığını belirtti.
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Malmö takımının futbolcusu Mohamed Buya Turay'ın düğününe kendi yerine kardeşini göndermesi çok konuşuldu. Düğünü için kulübünden izin alamayan futbolcu Mohamed Buya Turay paylaşılan düğün fotoğraflarındaki kişinin kendisi olduğunu ve fotoğrafların önceden çekildiğini söyledi. Ancak düğüne damat olarak kardeşi katıldı.
"BENİ TEMSİL ETMEK ZORUNDA KALDI"
Turay, "Fotoğrafları önceden çektik. Yani oradaymışım gibi görünüyor ama aslında değildim. Kardeşim düğünde beni temsil etmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.
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