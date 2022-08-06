Golcü futbolcunun düğününde duyulmamış olay! Meğerse gelinle dans eden damat kendisi değilmiş

Malmö takımının futbolcusu Mohamed Buya Turay'ın düğününe kendi yerine kardeşini göndermesi çok konuşuldu. Düğünü için kulübünden izin alamayan futbolcu Mohamed Buya Turay paylaşılan düğün fotoğraflarındaki kişinin kendisi olduğunu ve fotoğrafların önceden çekildiğini söyledi. Ancak düğüne damat olarak kardeşi katıldı.

"BENİ TEMSİL ETMEK ZORUNDA KALDI"

Turay, "Fotoğrafları önceden çektik. Yani oradaymışım gibi görünüyor ama aslında değildim. Kardeşim düğünde beni temsil etmek zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.