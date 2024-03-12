Golbol Kadın Milli Takımı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya hedefliyor

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Golbol Kadın Milli Takımı oyuncuları, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Golbol Kadın Milli Takımı, Paralimpik Oyunları hazırlık kampını antrenör Gültekin Karasu yönetiminde Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda sürdürüyor.

Antrenör Gültekin Karasu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımla 4 yıldır beraber olduklarını söyledi.

Karasu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olduklarını hatırlatarak, "2022'de Portekiz'de dünya şampiyonu olarak Paris 2024 kotasını aldık. Geçtiğimiz yıl da Avrupa Şampiyonu olduk. Aynı zamanda genç takımı da kurduk. Onlarda da 2022'de Avrupa ve dünya şampiyonu olduk." dedi.

Daha önce de Afyonkarahisar'da kamp yaptıklarını anlatan Karasu, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'ı çok beğendiğimiz için tekrar buradayız. Kampta arkadaşların motivasyonları ve öz güvenleri çok iyi. 26 ayda 2021 eylül ayından itibaren hem dünya hem olimpiyat hem de Avrupa şampiyonu olduk. Bu da takımı genç olmasına rağmen çok tecrübeli hale getirdi. Ondan dolayı güvenleri tamam. Kurulu bir sistemimiz var. Takım ve ekip arkadaşlarla uyum içerisinde götürüyoruz. En büyük korkumuz sakatlık, şu anda o da yok. İnşallah olmaz. Hedefimiz Paris 2024 Paralimpik Oyunları. Bundan önce iki olimpiyatı da kazandık. Ünvanımızı korumak istiyoruz. Kızlar çıtayı öyle bir yere koydular ki ikinci olmak bile bizim için başarısızlık gibi geliyor. Biz de şampiyon olmak için, çıtayı düşürmemek için çalışıyoruz."

"Golbol hayatımın ayrılmaz parçası oldu"

Milli takım oyuncusu Reyhan Yılmaz (22) da kampta çalışmalarının iyi gittiğini kaydetti.

Bu sporu çok sevdiğini belirten Yılmaz, "Hayatımın ayrılmaz parçası oldu. Beni bu sporda ailem, arkadaşlarım ve hocalarım çok destekledi. Spor herkese lazım. Paris'e şampiyon olmak için gidiyoruz. Aynı zamanda zirveyi de korumak istiyoruz." ifadelerini kullandı.