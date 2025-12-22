Haberler

Gol oldu yağdılar! Fiorentina'nın büyük hasreti en sonunda bitti

Güncelleme:
Fiorentina, Serie A'nın 16. haftasında Udinese'yi 5-1 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı ve uzun süren galibiyet hasretine son verdi.

  • Fiorentina, Serie A'nın 16. haftasında Udinese'yi 5-1 mağlup etti.
  • Fiorentina bu galibiyetle Serie A'da bu sezonki ilk galibiyetini aldı ve puanını 9'a yükseltti.
  • Udinese, maçın 8. dakikasında kalecisi Maduka Okoye'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Fiorentina, sahasında Udinese'yi konuk etti. Artemio Franchi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi "Mor Menekşeler" 5-1 kazanarak uzun süren galibiyet özlemine son verdi.

UDINESE 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 8. dakikasında Udinese kalecisi Maduka Okoye kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Konuk ekip, maçın büyük bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

FIORENTINA'DAN FARKLI GALİBİYET

Ev sahibi ekip, 21. dakikada Rolando Mandragora, 42. dakikada Albert Gudmundsson, 45+3. dakikada Cher Ndour ve 56 ile 68. dakikalarda Moise Kean'in golleriyle sahadan 5-1 galip ayrıldı. Udinese'nin tek golünü ise 66. dakikada Oumar Solet kaydetti.

SEZONUN İLK GALİBİYETİ

Bu sonuçla Fiorentina, Serie A'da bu sezonki ilk galibiyetini 16. haftada alarak puanını 9'a yükseltti. Son 6 maçında 4. kez mağlup olan Udinese ise 21 puanda kaldı. Fiorentina, gelecek hafta Parma deplasmanında sahaya çıkacak. Udinese ise kendi sahasında Lazio'yu ağırlayacak.

Alper Kızıltepe
