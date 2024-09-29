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Gol düellosunu Arda Turan kazandı! Eyüpspor, Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup etti

Gol düellosunu Arda Turan kazandı! Eyüpspor, Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup etti
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Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup etti. İstanbul temsilcisi bu sonuçla ligde 3 maç sonra kazanırken, konuk takımın galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Gaziantep FK kalecisi Sokratis Dioudis, üst üste kurtardığı 2 penaltıyla maça damga vurdu.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Selçuk İnan'ın teknik direktörü olduğu Gaziantep Fk'yi konuk etti. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki maçı İstanbul temsilcisi 3-2'lik skorla kazandı.

GOL DÜELLOSU NEFES KESTİ

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Ahmed Kutucu, 65. dakikada Emre Akbaba ve 79. dakikada Mame Thiam attı. Gaziantep Fk'nin golleri 28. dakikada Deian Sorescu ve 90+2'de Emre Taşdemir'den geldi.

Gol düellosunu Arda Turan kazandı! Eyüpspor, Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup etti

DIOUDIS 2 PENALTI KURTARDI

Eyüpspor, ilk yarının uzatma dakikalarında penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Emre Akbaba, kaleci Sokratis Dioudis'i geçemedi. Hakem Arda Kardeşler, Dioudis'in kural ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltının tekrarlanmasını istedi. Eyüpspor'da bu kez Mame Thiam, penaltıda topun başına geçti. Gaziantep FK kalecisi Dioudis, Thiam'ın penaltısında da gole izin vermedi.

Gol düellosunu Arda Turan kazandı! Eyüpspor, Gaziantep FK'yi 3-2 mağlup etti

EYÜPSPOR 3 MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonucun ardından Eyüpspor, ligde üç maç aradan sonra kazandı ve puanını 12 yaptı. Ligde oynadığı son 5 maçı kazanamayan ve sadece 1 galibiyeti bulunan Gaziantep FK ise 4 puanda kaldı. Eyüpspor, ligin bir sonraki haftasında Konyaspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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