Gol atamıyor deniyordu, şimdi de durdurulamıyor! Orkun Kökçü'den son 5 maçta 5 gol

Sezonun ilk bölümünde hiç gol atamayan Beşiktaş'ın milli orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, RAMS Başakşehir filelerini havalandırarak, son 5 maçta 5. golünü attı.

  • Orkun Kökçü, son beş maçta beş gol attı.
  • Orkun Kökçü, bu sezon Beşiktaş'ta oynadığı 27 maçta 5 gol ve 5 asist yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

ORKUN'DAN ÜST ÜSTE BEŞİNCİ GOL

Sezonun ilk bölümünde rakip kalelere hiç gol atamayan siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü, müsabakanın 58. dakikasında kaydettiği golle, 5. kez gol sevinci yaşadı. 24 yaşındaki orta saha, Süper Lig'de Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir ile Türkiye Kupası'nda oynadıkları Kocaelispor mücadelelerinde 1'er gol atmayı başardı. Müsabakaya 11'de başlayan Orkun Kökçü 90+9. dakikada yerini Felix Uduokhai'ye bıraktı.

SEZON PERFORMANSI

Benfica'dan transfer olduğu Beşiktaş'ta bu sezon Orkun Kökçü, oynadığı 27 maçta 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

