Gökhan Sazdağı, Kayserispor'a Veda Etti

Kayserispor'dan Beşiktaş'a transfer olan kaptan Gökhan Sazdağı hem Kayseri şehrine hem de Kayserispor'a veda etti.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un 30 yaşındaki takım kaptanı Gökhan Sazdağı, 5 sezon formasını giydiği Kayserispor'a veda etti. Başarılı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güzel hatıralar biriktirdiğim, iyi dostluklar edindiğim Kayseri' den benim için ayrılık vakti. Bana değer katan ve gelişimde en büyük pay sahibi olan bu kulüp, ben ve ailem için her zaman çok önemli olacak. Kaptanlığını onurla taşıdığım, formasını gururla giydiğim kulübümden 5. senemde ayrılıyorum. Birlikte iyi ve kötü günlerimiz oldu. Ama her defasında bu şehir kenetlendi ve sonunda hedefine yürüdü. Şartlar ne olursa olsun bu kulübe iyi hizmetler verebilmek tek amacımdı. Yıllar boyu beraber omuz omuza mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, her şartta bizi destekleyen taraftarlarımıza, kulüp çalışanlarımıza, eski başkanlarımıza, hocalarımıza, yöneticilerimize, başkanımız Nurettin Açıkalın' a ve daha nice emek verenlere çok teşekkür ediyorum. Benim için her daim önemli kalacak olan abim Baki Ersoy' a teşekkürlerimi sunuyorum. Onun bu takım üzerindeki ve özellikle bendeki emeği kimsenin tahmin edemeyeceği kadar çoktur. Şimdi benim için yeni bir hikaye yazma vakti. Bu hikayeyi yazarken dualarınızı ve desteklerinizi her daim bekliyorum. Bu şehirden güzel ayrılmak yaşanılabilecek en güzel duyguydu benim için. Başarılar Kayserispor. Hakkınızı helal edin" dedi. - KAYSERİ