Gökhan Sazdağı A Milli Takım Aday Kadrosunda
Kayserispor'un 30 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Gökhan Sazdağı, A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile oynayacağı maçta aday kadroya dahil edildi.
Kayserispor'un 30 yaşındaki deneyimli futbolcusu Gökhan Sazdağı, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna alındı.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna bir oyuncu ilavesi yapıldı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Gökhan Sazdağı, aday kadroya dahil edildi.
30 yaşındaki futbolcu, süre bulması halinde kariyerinde ilk kez A Milli Takım formasını giyecek. - İSTANBUL