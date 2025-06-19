Gökhan Karagöl, Sivasspor Başkanlığına Adaylığını Duyurdu

Gökhan Karagöl, Sivasspor Başkanlığına Adaylığını Duyurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivasspor'un eski basın sözcüsü Gökhan Karagöl, 28 Haziran'da yapılacak olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olacağını açıkladı ve birlik olma mesajı verdi.

Sivasspor'un eski basın sözcüsü Gökhan Karagöl, 28 Haziran'da düzenlenecek kongrede aday olacağını duyurdu.

Sivasspor'da gözler 28 Haziran'da yapılacak kongreye çevrildi. Mevcut başkan Bahattin Eken'in aday olmayacağını açıklaması üzerine eski yöneticilerden iş insanı Gökhan Karagöl, başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Karagöl, yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir inanç, sorumluluk ve heyecanla, 28 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda Sivasspor Kulübü başkanlığına aday olduğumu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyorum. Bu sezon, bizim için vefa sezonu olacaktır. Şehir olarak, camia olarak, dünyanın dört bir yanındaki Sivaslılar olarak birlikte ve beraber olma vaktidir. Çünkü Sivasspor yalnızca bir futbol takımı değil, bu şehrin alın teri, umudu ve onurudur. Sivasspor'un yalnızca bir başkan ile yönetim kuruluna değil, her Sivaslının yüreğine ve sevgisine ihtiyacı vardır. Sivasspor'umuzu, hak ettiği ve en çok yakıştığı yer olan Süper Lig'e en kısa sürede yeniden taşımak; yalnızca bizlerin değil, tüm Sivas'ın ortak hedefidir. Bu uğurda, şehrimizle omuz omuza, el ele vererek takımımızı mücadele gücü yüksek ve hedef odaklı bir yapıya kavuşturacağız. Bu mücadele sadece yönetimin değil, 7'den 70'e her Sivaslının mücadelesi olacaktır. Bu sezon en büyük transferimiz birbirimize olan inancımızdır. Sivasspor'umuzun kuruluşunun 58. yıl dönümünde şimdi yeniden bir olma, birlik olma, beraber olma zamanı. Çünkü birlikteysek güçlüyüz ve bu güç, Yiğidoların geleceğini yeniden yazacaktır. Yiğit düştüğü yerden kalkacaktır. Daha güçlü, daha kararlı ve daha inançlı olarak." - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İran yeniden vurmaya başladı! Netanyahu'dan tedirgin eden sözler

İran yeniden vurmaya başladı, Netanyahu'dan tedirgin eden sözler
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın

Yüzlerce insanın öldüğü savaşta Netanyahu'nun ödediği bedele bakın
Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller belli oldu

İşte Türkiye'de ölüm oranı en yüksek ve en düşük olan iller
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırvat serbest dalışçı Vitomir Maricic'den su altında en uzun süre nefes tutma rekoru

Suyun altında 29 dakika nefesini tutarak adını Guinness'e yazdırdı
Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaray'a kötü haber

Dünyaca ünlü yıldızdan Galatasaray'a kötü haber
Oktay Kaynarca yaşadığı pişmanlığı yıllar sonra açıkladı

Oktay Kaynarca yaşadığı en büyük pişmanlığı yıllar sonra açıkladı
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın

ATM kullananlar dikkat: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
Ticaret Bakanlığı'ndan Kocaeli'de boş araziye salatalık döken kişiye dev ceza

Bakanlık o görüntüler üzerine harekete geçti! Dudak uçuklatan ceza
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
Marmaray'daki 'Mavi gömlekli' için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular

"Mavi gömlekli" için vur emri! Başkasını vurunca deşifre oldular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.