Gökhan Gül Suudi Arabistan'a Transfer Oldu

Gökhan Gül Suudi Arabistan'a Transfer Oldu
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Kasımpaşa'da forma giyen defansif orta saha oyuncusu Gökhan Gül, Suudi Arabistan takımlarından Al-Okhdood ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Gökhan Gül, futbol kariyerine Almanya'da başladı ve Türkiye'de Gençlerbirliği ve Kasımpaşa'da oynadı.

Suudi Arabistan ekibi Al-Okhdood, Kasımpaşa'da forma giyen Gökhan Gül'ü kadrosuna kattı.

Suudi Arabistan takımlarından Al-Okhdood, Kasımpaşa'dan defansif orta saha oyuncusu Gökhan Gül ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Futbolculuk kariyerine Almanya ekiplerinden Bochum'un altyapısında başlayan 27 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de Gençlerbirliği ve Kasımpaşa formaları giydi.

Son iki sezondur lacivert-beyazlı oynayan Gökhan Gül, oynadığı 66 müsabakada 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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