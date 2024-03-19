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Gökhan Gönül yeşil sahalara geri döndü! İşte yeni adresi

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Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Gökhan Gönül, yeşil sahalara geri döndü. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, kariyerini Rizespor'da noktalayan Gönül, Türkiye U21 Milli Takımı'nın yardımcı antrenörlüğüne getirildi.

Türk futbolunun unutulmaz futbolcusu Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevine getirildi.

U21 MİLLİ TAKIMIN'IN BAŞINA GEÇTİ

Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, futbol kariyerini ise Rizespor'da noktalayan Gökhan Gönül'ün yeni görevi belli oldu. Sports Digitale'nin haberine göre; Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takımı'nın yardımcı antrenörlüğüne getirildi.

8 KUPA KAZANDI

Kariyerinde 8 kupa bulunan Gökhan Gönül, Milli Takım formasını 66 maçta terletti ve bir gol atıp, 8 asist yaparak takımına katkı sağladı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Gökhan Gönül Milli Takım Spor Haberler

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