Haberler

Goalball Erkek A Milli Takım 2025 Avrupa Şampiyonası Hazırlıklarını Tamamladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Goalball Erkek A Milli Takım, 2025 Goalball Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. Teknik Direktör Gökhan İnce, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtirken, kaptan Hüseyin Alkan ekibin turnuvaya hazır olduğunu vurguladı.

Goalball Erkek A Milli Takım '2025 Goalball Avrupa Şampiyonası' için son hazırlıklarını tamamladı

-Goalball Erkek A Milli Takım Teknik Direktörü Gökhan İnce: Hedefimiz 2025'te şampiyon olmak

-Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı kaptanı Hüseyin Alkan: Avrupa Şampiyonası'na hazırız

VOLEYBOL

15.00 Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak.

BASKETBOL

20.30 38'inci Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya gelecek.

UEFA AVRUPA LİGİ

22.00 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'in konuğu olacak.

SÜPER LİG

20.00 Zecorner Kayserispor - Beşiktaş

1'İNCİ LİG

14.30 Bandırmaspor - Manisa FK

17.00 Erzurumspor FK - Emre Gökdemir İnşaat Keçiörengücü

20.00 Esenler Erokspor - İstanbulspor

20.00 Sipay Bodrum FK - İmaj Altyapı Van Spor FK

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılı takım, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek.

BASKETBOL

-FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri Rövanş Maçı

20.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-ACS Sepsi-SIC

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
Eşi tarafından 9 kurşunla katledildi! Tanıktan mahkemeyi karıştıran aldatma iması

Tanıktan mahkemeyi karıştıran sözler! Fadim'in ailesi isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktorun kazayı görüp müdahale ettiği yaralı, aynı hastanede çalıştığı hemşire çıktı

Doktor kazayı görüp müdahale etti, yaralı iş arkadaşı çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.