Goalball Erkek A Milli Takım 2025 Avrupa Şampiyonası Hazırlıklarını Tamamladı
Goalball Erkek A Milli Takım, 2025 Goalball Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. Teknik Direktör Gökhan İnce, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtirken, kaptan Hüseyin Alkan ekibin turnuvaya hazır olduğunu vurguladı.
-Goalball Erkek A Milli Takım Teknik Direktörü Gökhan İnce: Hedefimiz 2025'te şampiyon olmak
-Türkiye Erkek Golbol Milli Takımı kaptanı Hüseyin Alkan: Avrupa Şampiyonası'na hazırız
VOLEYBOL
15.00 Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak.
BASKETBOL
20.30 38'inci Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya gelecek.
UEFA AVRUPA LİGİ
22.00 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'in konuğu olacak.
SÜPER LİG
20.00 Zecorner Kayserispor - Beşiktaş
1'İNCİ LİG
14.30 Bandırmaspor - Manisa FK
17.00 Erzurumspor FK - Emre Gökdemir İnşaat Keçiörengücü
20.00 Esenler Erokspor - İstanbulspor
20.00 Sipay Bodrum FK - İmaj Altyapı Van Spor FK
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılı takım, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarını yapacağı antrenmanla sürdürecek.
BASKETBOL
-FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Elemeleri Rövanş Maçı
20.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-ACS Sepsi-SIC