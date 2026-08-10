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Çorum'da Goalball 1. Lig Heyecanı Başladı

Çorum'da Goalball 1. Lig Heyecanı Başladı
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Çorum'da başlayan Goalball 1. Lig 1. devre müsabakalarında 10 kulüp, ligde avantajlı konum elde etmek için mücadele ediyor. Hakem Aynur Özbey ve sporcu Bilal Taha Ardıç, branşın görme engelliler için önemine değindi.

Çorum'da başlayan Goalball 1. Lig 1. devre müsabakalarında takımlar, ligde avantajlı bir konum elde etmek için ter döküyor.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Goalball 1. Lig 1. devre müsabakaları, Çorum'da başladı. Çorum Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalar dün başladı. 10 kulübün karşılaşmaya çıktığı ligde, görme engelliler lig sıralamasında iyi bir konuma yükselmek için ter döküyor.

Ligle ilgili bilgi veren Hakem Aynur Özbey, "Sezonun en üst ligi. Milli takım, olimpiyatla ter dökmüş oyuncular burada ter döküyor. İnanıyorum ki en iyi takım gurubun galibi olacaktır. Goalball, 12 dakikalık 2 devreyle oynanıyor. Görme engelliler arasında oynanıyor. Sporcular 12 dakika boyunca karşı takım kalesine gol atıp puan kazanmaya çalışıyor. 3'e 3 oynanan bir branş" dedi.

17 yaşındaki görme engelli Bilal Taha Ardıç, yaklaşık 7 yıldır goalball ile ilgilendiğini belirterek, "Amatör ile profesyonel seviyede gidip geliyoruz ve kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Şu anda Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği Goalball Erkekler 1. Lig 1. devre müsabakalarındayız. Bu ikinci gün, sabah seansındayız. Goalball müsabakaları görme engellilerin sosyalleşmesinde, stres atmasında önemli rol oynuyor. Aynı zamanda spor yapıyoruz. Sağlık için de çok iyi. Çok amaçlı bir lig, birçok şeye hizmet ediyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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