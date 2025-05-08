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GMG Kastamonuspor, Beykoz Anadoluspor'u 4-0 ile Geçti

GMG Kastamonuspor, Beykoz Anadoluspor'u 4-0 ile Geçti
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TFF 2. Lig Beyaz Grup Yükselme Play-off 1. Tur karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, sahasında Beykoz Anadoluspor'u 4-0 mağlup etti. Goller, Ömer Önder, Çınar Tarhan, Ersel Aslıyüksek ve Taner Gümüş'ten geldi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup Yükselme Play-off 1. Tur karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, sahasında Beykoz Anadoluspor'u 4-0 mağlup etti.

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Azad İlhan, Rıdvan Çevik

GMG Kastamonuspor: Furkan Taş, Oğuz Yılmaz, Erhan Kartal, Burak Bilgen, Erkam Reşmen (Yasin Başaytaç dk. 86), Barış Gök, Ali Altınöz (Metincan Cici dk. 79), Çınar Tarhan (Kerem Baykuş dk. 79), Naim Saruhan Dönmez (İsmail Güven dk. 86), Ömer Önder, Ersel Aslıyürek (Taner Gümüş dk. 71)

Beykoz Anadoluspor: Utku Yuvakuran, Ahmet Özkaya, Tolga Ünlü (Erkan Arda Çağdaş dk. 56), Gençer Cansev, Ali Eren İyican, Kaan Yüksel (Bedirhan Selim Koç dk. 90), Recep Aydın (Baran Zan dk. 90), Muhammed Enes Durmuş (Adem Metin Türk dk. 56), Mehmet Zahit Çınar, Ozan Paraker, Ünal Emre Durmuşhan (Melih Kılıç dk. 70)

Goller: Ömer Önder (dk. 41), Çınar Tarhan (dk. 49), Ersel Aslıyüksek (dk. 62), Taner Gümüş (dk. 90) (GMG Kastamonuspor)

Sarı kart: Tolga Ünlü (Beykoz Anadoluspor) - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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