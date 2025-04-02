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GMG Kastamonuspor, Altınordu'yu 2-0 Mağlup Etti

GMG Kastamonuspor, Altınordu'yu 2-0 Mağlup Etti
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TFF 2. Lig 29. haftasında GMG Kastamonuspor, konuk ettiği Altınordu'yu 2-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Golleri Ersel Aslıyürek kaydetti.

TFF 2. Lig 29. haftasında GMG Kastamonuspor, konuk ettiği Altınordu'yu 2-0 mağlup etti.

Hakemler: Tolka Akbaba, Hasan Hüseyin Tetik, Mehmet Ali Yılmaz

GMG Kastamonuspor: Furkan Taş, Oğuz Yılmaz, Eran Kartal, Burak Bilgen, Erkam reşmen, Barış Gök, Ali Altınöz (Kerem Baykuş dk. 85), Çınar Tarhan (Mustafa Kapı dk. 90), Metincan Cici (Naim Dönmez dk. 46), Ersel Aslıyürek (Ömer Kuşan dk. 84), Taner Gümüş (Yasin Başaytaç dk. 77)

Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Alper Tursun, Mete Yıldız (Ali Çırak dk. 90+2), Yusuf Şahin Örnek, Ali Barak, Kaan Baysal, Burak Gültekin (Emre SAbri Aydinel dk. 86), Bahattin Karahan, Hüseyin Bulut, Koray Dağ (Ege Arslan dk. 64), Furkan Emin Kaçmaz (Keni Var Uzun dk. 64)

Goller: Ersel Aslıyürek (dk. 63 ve 66) (GMG Kastamonuspor)

Sarı kartlar: Erkam Reşmen, Yasin Başaytaç, Oğuz Yılmaz, Burak Bilgen, Ali Altınöz (GMG Kastamonuspor), Bahattin Karahan, Hüseyin Bulut (Alparslan Baran dk. 86), Ali Bayrak (Altınordu) - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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