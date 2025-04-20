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GMG Kastamonuspor 16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonu Oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları, Karabük'te tamamlandı. Finale yükselen GMG Kastamonuspor, normal süre 1-1 biten maçta Ankara Anka Spor'u penaltılarda 5-4 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları, Karabük'te sona erdi.

Onur Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyona Çankırı, Zonguldak, Kastamonu, Ankara, Sinop ve Bartın'dan 6 takım katıldı.

Dün oynanan müsabakaların sonucunda eşleşen, GMG Kastamonuspor ile Ankara Anka Spor finalde karşılaştı.

Karşılaşmada 1-1 biten normal sürenin ardından penaltılarda rakibini 5-4 mağlup eden GMG Kastamonuspor, şampiyon oldu.

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Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Spor
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