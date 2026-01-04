Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Glint Manisa Basket, konuk ettiği Galatasaray MCT Technic'i 86-75'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Salon: Muradiye

Hakemler: Yener Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Gökçebel

Glint Manisa Basket: Smith 17, Yiğit Onan 12, Mintz 18, Johnson 6, Pereira 16, Stevenson, Karahan Tuan Efeoğlu, Buğra Çal, Zemaitis 6, Hassan Martin 11

Galatasaray MCT Technic: Robinson 8, Palmer 18, Buğrahan Tuncer 10, Freddie Gillespie, White 13, McCollum 13, Can Korkmaz 3, Meeks 3, Rıdvan Öncel 1, Omoruyi, Muhsin Yaşar 6

1. Periyot: 18-24

Devre: 44-42

3. Periyot: 68-57

Beş faulle çıkanlar: 38.00 Pereira, 39.07 Johnson (Glint Manisa Basket)

Diskalifiye: 25.54 Mintz (Glint Manisa Basket)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Glint Manisa Basket, konuk ettiği Galatasaray MCT Technic'i 86-75 mağlup etti.

Kaynak: AA / Yusuf Böyük - Spor
