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Gittiği gibi geri döndü! Serdar Dursun tekrar Fenerbahçe'de

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Fenerbahçe, 6 ay önce Fatih Karagümrük'e yolladığı Serdar Dursun'u sezon sonuna kadar kiralık olarak yeniden renklerine bağladı.

Sarı lacivertli takım, Serdar Dursun'un kiralık transferi için anlaşma sağlandığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Serdar Dursun'un sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda kulübü V. Fatih Karagümrük ile anlaşmaya varılmıştır. Serdar Dursun'a yeniden hoş geldin diyor, Çubuklu formamız ile şampiyonluk diliyoruz." denildi.

Gittiği gibi geri döndü! Serdar Dursun tekrar Fenerbahçe'de

28 GOLE KATKI SAĞLADI

Sarı lacivertli formayı 64 maçta giyen futbolcu bu karşılaşmalarda 19 gol ve 9 asistlik katkı yaptı. Serdar dursun Fenerbahçe'de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

KARAGÜMRÜK'TE 6 GOL ATTI

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Serdar Dursun, Karagümrük formasıyla sahaya çıktığı 25 karşılaşda 6 gol kaydetti.

Gittiği gibi geri döndü! Serdar Dursun tekrar Fenerbahçe'de

Haberler.com / Barış Polat - Spor

Fatih Karagümrük Serdar Dursun Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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