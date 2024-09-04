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Gözyaşlarına kayıtsız kalamadı! Kerem'den, gitti diye hüngür hüngür ağlayan minik Rüzgar'a mesaj var

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Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, birçok sarı-kırmızılı taraftarı üzdü. Bunlardan bir tanesi de 10 yaşındaki Rüzgar Sevim oldu. Minik Rüzgar, Kerem'in ayrılık haberini duyunca gözyaşlarını tutamayarak hüngür hüngür ağladı. O anların videosunu izleyen milli futbolcu da "Galatasaray'dan ve Galatasaraylılığından vazgeçme" diyerek Rüzgar'a seslendi ve barışmak için Benfica'daki ilk maçında giyeceği formasını hediye edeceğini söyledi.

Galatasaray'da dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen'in transferinin sevinci yaşanırken, bir yandan da Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılmasının hüznü yaşanıyor. Bedelsiz olarak 3. Lig'den gelidiği sar-kırmızılılara 12 milyon euro gibi bir para kazandırarak Portekiz'in önemli kulüplerinden Benfica'ya giden Kerem, birçok hayranını yasa boğdu.

10 YAŞINDAKİ RÜZGAR, HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

O isimlerden bir tanesi de Kerem Aktürkoğlu hayranı olan 10 yaşındaki Galatasaray taraftarı Rüzgar Sevim. Minik Rüzgar, Kerem'in Benfica'ya transferi sonrası gözyaşlarına hakim olamamış ve hüngür hüngür ağlamıştı. Rüzgar'ın bu anlarının yer aldığı video, sosyal medyada paylaşılınca gündem olmuş ve sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından etkileşim ile paylaşım yağmuruna tutulmuştu.

KEREM'DEN RÜZGAR'A MESAJ VAR

Galatasaray ve Kerem Aktürkoğlu hayranı olan Rüzgar Sevim'in bu videosu milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na da ulaştı. Bu videoyu izleyen Kerem, 10 yaşındaki Rüzgar'ın gözyaşlarına kayıtsız kalmayarak onun için bir mesaj yayınladı.

Kerem Aktürkoğlu, Rüzgar'a mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Sevgili Rüzgar, Hayat bize birçok şey öğretiyor; mutluluklarla beraber geçen güzel günler kadar, ayrılıklar da bu hayatın içinde. Ama biz ayrılsak da kalplerimiz birlikte atar, sen Galatasaray'dan ve Galatasaraylılığından vazgeçme lütfen. Bu renkler altında daha çok kahramanın olacak, onlarla güleceksin, gözündeki yaşlar da inşallah sadece mutluluktan akacak. Beni affeder misin, bilemiyorum; ama sana Benfica'da giyeceğim ilk maçın formasını hediye etmek isterim. Belki böylece barışabiliriz, ne dersin?"

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

Goethegitme:

Çocuklar neylerle meşgul babaya bak hey yarabbi

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