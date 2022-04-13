Gitsin diye gözünün içine bakılıyordu! Zajc hayatının teklifini aldı - Haberler

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Gitsin diye gözünün içine bakılıyordu! Zajc hayatının teklifini aldı

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Fenerbahçe'de yönetimin ve taraftarın takımdan görmek istemediği Miha Zajc, bambaşka bir futbolcuya dönüştü. Orta sahada Crespo ile birlikte harika uyum yakalayan Sloven oyuncunun mukavelesi uzatılacak. Zajc, bu sözleşmeyle kariyerinin en yüksek kazancına ulaşacak.

Fenerbahçe'de sezonun parıldayan yıldızı Miha Zajc. Sezon başında takımdan gönderilmesi için binbir uğraş verilen Sloven futbolcu, takımın en önemli parçalarından biri haline geldi. 10 numara kökenli futbolcu, Vitor Pereira ile bir jokere dönüştü.

Vitor Pereira'nın merkez orta sahaya dönüştürdüğü Zajc, İsmail Kartal döneminde ön libero olarak da görev yapmaya başladı. Günümüz futbolunda orta sahalarda aranan özellikleri net olarak taşıdığı görülen Zajc, yeni sözleşmeyi de kaptı.

Gitsin diye gözünün içine bakılıyordu! Zajc hayatının teklifini aldı

Önümüzdeki sezon mukavelesi bitecek Zajc'a 2 yıllık yeni teklif yapılması gündemde. 1.2 milyon euro kazanan Sloven futbolcunun maaşı bonuslarla birlikte 1.6 milyon euro seviyelerine çıkarılacak.

Gitsin diye gözünün içine bakılıyordu! Zajc hayatının teklifini aldı

27 yaşındaki futbolcu bu sezon 26 lig maçında 8 kez fileleri sarstı, 1 de asist yaptı. Zajc son 6 maçta 4 kez gol sevinci yaşayan Zajc, Galatasaray derbisini de boş geçmedi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Vítor Pereira, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Haberler

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