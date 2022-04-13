Gitsin diye gözünün içine bakılıyordu! Zajc hayatının teklifini aldı

Fenerbahçe'de sezonun parıldayan yıldızı Miha Zajc. Sezon başında takımdan gönderilmesi için binbir uğraş verilen Sloven futbolcu, takımın en önemli parçalarından biri haline geldi. 10 numara kökenli futbolcu, Vitor Pereira ile bir jokere dönüştü.

HER İŞİ YAPIYOR

Vitor Pereira'nın merkez orta sahaya dönüştürdüğü Zajc, İsmail Kartal döneminde ön libero olarak da görev yapmaya başladı. Günümüz futbolunda orta sahalarda aranan özellikleri net olarak taşıdığı görülen Zajc, yeni sözleşmeyi de kaptı.

ERKEN ÖNLEM

Önümüzdeki sezon mukavelesi bitecek Zajc'a 2 yıllık yeni teklif yapılması gündemde. 1.2 milyon euro kazanan Sloven futbolcunun maaşı bonuslarla birlikte 1.6 milyon euro seviyelerine çıkarılacak.

26 MAÇTA 8 GOL

27 yaşındaki futbolcu bu sezon 26 lig maçında 8 kez fileleri sarstı, 1 de asist yaptı. Zajc son 6 maçta 4 kez gol sevinci yaşayan Zajc, Galatasaray derbisini de boş geçmedi.