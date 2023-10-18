Giresunspor Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: Ligde Kalabilmek Büyük Bir Başarı Olacak

Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Mustafa Kaplan, sezon sonunda ligde kalabilmenin şampiyonluk kadar büyük bir başarı olacağını belirtti. Kaplan, takımın önemli maçlarından biri olan Boluspor maçında taraftarlardan destek istedi.

Trendyol 1. Lig ekibi Giresunspor'da, teknik direktör Mustafa Kaplan, Giresunspor için bu sezonki en büyük başarının ligde kalmak olacağını söyledi.

Kaplan, yaptığı açıklamada, "Genç bir takımız ve alternatif oyuncuların olmaması bizleri oyun anlamında zor bir duruma sokuyor ancak bunun üstesinden gelmek için çok sıkı çalışıyoruz. Oyuncularım ile hem saha içinde hem de saha dışında sürekli olarak iletişim halindeyiz. Giresunspor'un ligde kalabilmesi için elimizden gelen tüm çabayı ve gayreti gösteriyoruz. Bunu başarabilecek bir takıma sahibiz. Sezon sonunda ligde kalabilmek şampiyonluk kadar büyük bir başarı olacak" dedi.

"Boluspor maçı bizim için çok önemli"

Pazar günü iç sahada oynayacakları Boluspor maçına çok büyük önem verdiklerini ve tek hedeflerinin 3 puan olduğunu ifade eden Kaplan, "Adanaspor karşılaşmasının ardından milli araya girmemiz sebebiyle takıma 3 günlük bir izin vermiştik. İzinin ardından tesislerimizde toplanarak evimizde oynayacağımız Boluspor karşılaşması için hazırlıklarımıza başladık. Ligde geride kalan haftalara baktığımızda ilk 5 haftada sahada sergilediğimiz oyun ve mücadele bizi memnun ediyordu ancak son haflarda yapılan bireysel hatalar sebebiyle kazanabileceğimiz maçlardan mağlup ayrılmak durumunda kaldık. Şimdi önümüzde Boluspor maçı var. Evimizde oynayacağımız Bolu karşılaşması bizler için çok önemli. Giresunspor taraftarlarına kendi evimizde 3 puan hediye etmek istiyoruz" diye konuştu.

"Talha dışındaki diğer oyuncularımız antrenmana başladı"

Takımda sakatlığı bulunan oyuncular hakkında da bilgiler veren Kaplan, "Adanaspor deplasmanında 3 oyuncumuz sakatlandı ve 1 oyuncumuz da milli takımda. Erol Can Akdağ sağ dizinde ödem oluşması, Ertuğrul Şenlikoğlu kasık fıtığı başlangıcı, Talha Ülvan sol arka adalesinde ödem oluşması sebebiyle sakatlıkları var. Vukan Savicevic'in ise gribal enfeksiyona bağlı sağlık problemi meydana geldi. Oyuncularımızın maç sonrası kulüp sağlık ekibimiz tarafından tedavilerine başlandı ve geçtiğimiz pazartesi günü Talha dışındaki diğer oyuncularımız takım ile antrenmanlara başladılar. Talha'nın ise sakatlığı devam ediyor, bugün sağlık ekibi kontrolünde düz koşulara başladı. Boluspor karşılaşmasında oynayıp oynamayacağını doktorumuzun vereceği rapor doğrultusunda değerlendireceğiz" dedi.

Taraftarlara seslendi

Giresunspor taraftarlarına da bir çağrıda bulunan Kaplan, "Giresunspor taraftarına buradan seslenmek istiyorum; biz Çotanak armanın daha iyi yerlerde olabilmesi adına tüm çabamız ve gayretimizle mücadele ediyoruz. Taraftarlar her zaman takımların en önemli itici gücü olmuşlardır. Bu noktada onlardan bir kez daha takımlarını desteklemelerini, tribünlerde bizlerin yanında olduklarını göstermelerini istiyoruz. Bizler de inşallah Boluspor karşılaşmasından alacağımız 3 puanı onlara hediye edecek ve bu mutluluğu birlikte paylaşacağız" ifadelerini kullandı. - GİRESUN