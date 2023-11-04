Giresunspor Teknik Direktörü Mehmet Birinci: Erzurum maçından güzel skorla ayrılacağımıza inanıyorum

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında yarın Erzurumspor FK'yi konuk edecek Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Mehmet Birinci, rakipleri karşısında iyi sonuçla sahadan ayrılmak istediklerini söyledi.

Birinci, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, Giresunspor'un ligde 21 yaş ortalaması ile mücadele ettiğini belirtti.

Oyuncularına güvendiğini dile getiren Birinci, "Genç oyuncularla oynuyoruz, yaş ortalamamız 21. Bu ligde 21 yaş ortalaması ile oynamak hakikaten zor. İnşallah onlarla başaracağız." dedi.

Birinci, yarın oynayacakları Erzurumspor FK'nin iyi bir kadrosu olduğunu ifade ederek, "Bizim biraz kısıtlı. Çocuklara güveniyorum. Urfa maçındaki mücadele çok hoşuma gitti. Çocuklar yürekleriyle oynadılar. Eğer bu şekilde mücadele ederlerse Erzurum maçından güzel skorla ayrılacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Mehmet Birinci, Giresunspor taraftarlarını, Erzurumspor FK maçında takımlarına destek vermeye davet etti.