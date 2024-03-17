Giresunspor, Şanlıurfaspor'a 6-0 mağlup oldu
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Şanlıurfaspor'a 6-0 mağlup oldu. Maçta Şanlıurfaspor'un gollerini Amar Begiç, Yunus Emre Gültekin, Marco Paixao, Fernando Dening ve Mehmet Yiğit attı.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Şanlıurfaspor'a 6-0 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar
15. dakikada ceza sahasına yapılan ortada kale önünde topla buluşan Begiç'n şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
34. dakikada orta sahadan atılan uzun pasta ceza sahası içinde Yunus Emre'nin şutunda top filelerle buluştu. 0-2
37. dakikada Giresunspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Paixao, kale önünde topu ağlara gönderdi. 0-3
46. dakikada Giresunspor'da Kadir, ceza sahasında Begiç'e faul yapınca hakem Batuhan Kolak, penaltı noktasını gösterdi.
47. dakikada beyaz noktanın başına geçen Paixao'nun vuruşunu kaleci Erkan kornere çeldi.
56. dakikada sağ kanattan Dening'in ceza sahasına ortasında Paixao, topu filelerle buluşturdu. 0-4
77. dakikada hızlı şekilde rakip ceza sahasına giren Dening'in sert şutunda top köşeden ağlara gitti. 0-5
83. dakikada sağ kanattan Barış'ın ceza sahasına ortasında Mehmet kafayla topu filelere yolladı. 0-6
Hakemler: Batuhan Kolak, Samet Özkul, Sabri Öğe, Halil Erdoğan
Giresunspor: Erkan, Ertuğrul, Mehmet, Anıl Yiğit (Kasım Alperen dk. 46), Kadir, Faruk Can, Şahin (Emre dk. 75), Enishan (Furkan Arda dk. 63), Furkan, Talha, Şenel (Muhammet dk. 46 (Mert Han dk. 75)
Yedekler: Göktan, Fatih, Muhammet Miraç, Ali Emirhan, Arda
Teknik Direktör: Serhat Güller
Şanlıufaspor: Alperen, Semih, Diogo, Mboula (Mehmet dk. 80), Barış, Begiç (Landel dk. 71), Dening (Muhammet dk. 80), Yunus Emre (Cumali dk. 44), İshak, Aldair (Barış dk. 71), Paixao
Yedekler: Aydın, Hüseyin, Tolga, Ümit, Yusuf
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Goller: Amar Begiç (dk. 15), Yunus Emre Gültekin (dk. 34), Marco Paixao (dk. 37 ve 56), Fernando Dening (dk. 77), Mehmet Yiğit (dk. 83) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Enishan Ceylan, Mehmet Keskin, Furkan Arda Kabaca (Giresunspor), Urie-Michel Mboula (Şanlıurfaspor) - GİRESUN