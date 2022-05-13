Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş, gelecek sezon da görevini sürdürecek - Haberler

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un kulüp başkanı Hakan Karaahmet, kendisinin görevde olduğu sürece teknik direktör Hakan Keleş'in takımın başında kalacağını söyledi.

Karaahmet, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, çok iyi bir başarı yakalayarak Süper Lig'de kaldıklarını belirtti.

Giresunspor'un çok az bir bütçeye sahip olduğunu vurgulayan Karaahmet, bir yandan borç ödeyip, bir yandan da takımı ayakta tutarak ligde kalmayı başardıklarını kaydetti.

Gelecek sezon da Süper Lig'de mücadele edeceklerini dile getiren Karaahmet, şu değerlendirmede bulundu:

"Seneye de Fenerbahçe, Galatasaray Giresun'a gelecek. Seneye çok daha iyisini yapacağız. Biz bir şeyleri birlikte başardık, birlikte yaptık. Bencillik hiç yapmadım. Ortak noktamız Giresunspor. Biz 'düşmeyeceğiz' dedik, 'kendimize güvenelim, birlikte olalım' dedik. Geldiğim ilk toplantıda söyledim. Biz büyükşehir değiliz ama kalabalık bir şehiriz. 2,5-3 milyonu bulan bir topluluğuz. Giresunspor'un karşılaştığı takımlara bakın. Giresunspor'un yaptıklarını anlatınca her şey ortaya çıkıyor. Artık ben de anlatmıyorum, Giresun'un başarı hikayesini Türkiye anlatıyor."

Karaahmet, Türkiye'nin takdir ettiği en sempatik takımlardan biri haline geldiklerini ifade ederek, "Futbolla ilgilenmeyen kişileri bile mutlu eden bir Giresunspor var ortada. Ama Giresun'da bazıları mutlu değil, bunun nedenini anlayamıyoruz. Ne istiyorsunuz, bunun altında başka neler aranabilir ki? Mutluluğumuzu yaşayalım." şeklinde konuştu.

"O masada Giresunspor ayakta kaldı"

Giresunspor'un kümede kalma mücadelesi verdiği takımlara dikkati çeken Karaahmet, "Bizim rakip takımlarımızın desteklerine bakın, bütçelerine bakın. Rizespor'un borcuna bakın. İzmir takımları ne kadar büyük. Malatya büyükşehir takımı. O masada Giresunspor ayakta kaldı." diye konuştu.

Karaahmet, kendisinin görevde olması halinde teknik direktör Hakan Keleş'in de devam edeceğini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hakan hocaya 'gelecek sene kalacak mısın?' dedim. 'Sen kalacaksan kalırım' dedi. Elinde bir liste var elbette. Hakan hoca muhteşem bir hoca, otoriteleri altüst eden birisi. 'Giresunspor 10 puan alır düşer' diyenler vardı. En kısıtlı imkanlar vardı. Çok para harcamayacağız. Bizde fazla para harcama olmayacak. 160 milyon olan borç, 35-40 milyon lira aşağı indi. Bir kısmı da kurumlara olan borçlar. Her şeye rağmen, destek falan da olsa daha fazla şey yapabilseydik."