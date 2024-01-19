Giresunspor, Çorum Futbol Kulübü'ne 3-0 mağlup oldu
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Giresunspor, sahasında Çorum Futbol Kulübü'ne 3-0 mağlup oldu. Maçta Ahmet Sağat, Bartolomeu ve Atakan Akkaynak'ın attığı gollerle Çorum FK galip geldi.
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Giresunspor, sahasında Çorum Futbol Kulübü'ne 3-0 mağlup oldu.
Maçtan Dakikalar:
17. dakikada ceza sahası içinde Geraldo'nun sağ kanata pasında topla buluşan Ahmet'in şutunda top ağlarla buluştu. 0-1
55. dakikada Bartolomeu'nun ortasında ceza sahası içinde Gökhan'ın şutunda top direğin yanından dışarı gitti.
56. dakikada Mert Han ceza sahasına girerek sert vuruşunda top az farkla kalenin üzerinde dışarı gitti.
68. dakikada ceza sahasına sokulan Ferhat'ın Geraldo'ya paslaşıp yeniden buluştuğu topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
77. dakikada sağ kanattan Ahmet İlhan'ın ceza sahasına ortasında Bartolomeu kafayla topu filelere gönderdi. 0-2
90+1. dakikada Ahmet İlhan'ın ortasında Atakan kafayla topu ağlarla buluşturdu. 0-3
Hakemler: Süleyman Bahadır, Nurettin Dinçer Demir, Samet Özkul
Giresunspor: Erkan, Mehmet (Furkan dk. 80), Kadir, Anıl, Şahin, Ertuğrul, Enishan, Kasım Alperen (Fatih dk. 90+2), Faruk Can, Mert Han (Emre dk. 86), Muhammed
Yedekler: Göktan, Alperen, Ali Emirhan, Hami, Ahmet Lütfü
Teknik Direktör: Serhat Güller
Çorum FK: Hüseyin, Kerem (Suat dk. 90+2), Ologo, Adem, Süleyman, Ferhat, Bartolomeu (Eren dk. 90+2), Nalepa, Gökhan (Atakan dk. 73), Ozan (Ahmet İlhan dk. 73), Ahmet (Verheydt dk. 86)
Yedekler: Ali, Massis, Sadık, Mustafa
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Goller: Ahmet Sağat (dk. 17), Bartolomeu (dk. 77), Atakan Akkaynak (dk. 90+1) (Çorum FK)
Sarı kart: Enishan Ceylan (Giresunspor) - GİRESUN