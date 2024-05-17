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Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, camiaya özür borçlarını açıkladı

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Giresunspor Başkanı Nahid Yamak, kulübün yaşadığı başarısızlık nedeniyle camiaya özür borçlarını açıkladı ve helallik istedi. Yamak, kulübün borçlarının 400 milyon lira seviyesinde olduğunu belirtti.

Trendyol 1.Lig'de küme düşen Giresunspor'da 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul öncesinde açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Nahid Yamak, yaşanan başarısızlık nedeniyle camiaya özür borçları olduğunu söyleyip helallik istedi.

Son iki sezonda önce Süper Lig'den, ardından da bu sezon TFF 1.Lig'de tutunamayarak küme düşen Giresunspor'da, Olağanüstü Genel Kurul kararı alan Başkan Nahid Yamak, görevini devretmeye hazırlanırken 15 aylık başkanlık sürecine dair önemli açıklamalar yaptı.

25 Şubat 2023 tarihinde göreve geldiklerinde karşılaşacakları zorluklara en başından hazır olduklarını fakat kulübün borç rakamının kendilerine söyleneninin 2 katıdan fazla çıktığını belirten Yamak, "Kulübü devraldıktan yaklaşık 1 ay sonra daha önce 190 milyon lira olarak açıklanan borcun 360 milyon liranın üzerinde olduğunu gördük. Fakat yılmadık, sonuna kadar mücadele ettik. Takımın dağılmaması için eldeki yabancı futbolcuların fesihlerini ödemek için uğraştık. Ne yazık ki, 2022-2023 sezonunda elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen sadece 1 puan farkla Süper Lig'de küme düştük. Bu sezon ise sahipsizlikten dolayı bir kez daha küme düştük" dedi.

Görevde oldukları 15 aylık dönemde kulübün ayakta kalması için 180 milyon liralık bir kaynak sağladıklarını belirten Yamak, kapalı olan transfer tahtasını açabilmek için alacaklı olan yabancı futbolcularla gerekli anlaşmaları yaptıklarını fakat ihtiyaç olan 1,5 milyon Euro'yu bulamadıklarını, bekledikleri desteği göremediklerini ve yalnız bırakıldıklarını söyledi. Yamak ayrıca, Giresunspor'un halen FIFA'da 26 ayrı dosyası bulunduğunu, bu dosyaların 22'sinin futbolculara, 3'ünün yabancı kulüplere birinin ise FIFA'ya olan borçlarını içerdiğini belirtti.

" Giresunspor'un güncel borcu 400 milyon lira seviyesinde"

Kulübün mevcut borcuna ilişkin detayları da paylaşan Yamak, "Şu an kulübümüzün yaklaşık 400 milyon lira seviyesinde borcu bulunmakta. Bu borcun 100 milyon lirası vergi ve SGK borcu, 255 milyon lirası yabancı futbolculara olan borçlar, 28,5 milyon liralık kısmı cari borçlar ve stadyum kirası, kalan kısmı ise yönetici alacakları, verilen çekler ve personel maaş ödemelerinden oluşmaktadır. Vergi ve SGK borcumuza ilişkin incelemeler devam sürmekte, buradaki rakamda değişiklik olabilir" ifadelerini kullandı.

Mahkeme süreci eylül ayında başlayacak

Yamak, kulübün kendilerinden önceki dönemine ilişkin süren yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla ilgili hukuki sürecin sürdüğünü hatırlatırken, "Tespit edilen usulsüzlük ve yolsuzluklarla ilgili ilk 3 dosya mahkemeye taşındı, ayrıca yapılan incelemeler neticesinde 4. ve 5. dosyalar da hazırlanıp savcılığa gönderildi. Davaya ilişkin yargılamalar Eylül ayında başlayacak. Bundan sonrası yargının ve mahkemelerin işi. Bu kulüpte Giresunluların hakkı var. Biz Türk adaletine güveniyoruz" şeklinde konuştu.

Söz konusu dava süreci nedeniyle bazı kesimler tarafından şahsına yönelik karalama kampanyası yürütüldüğünü kaydeden Yamak, "Eğer bu usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını görmezden gelip, örtbas etseydik, üzerine gitmeseydik, bize karşı cephe alanlar bizim yanımızda görüneceklerdi. Ben hiçbir zaman kolay olanı seçmedim. Giresunspor için kendi ailemden bile olsa zarar verdiğini gördüğüm kimseye izin vermem" ifadelerini kullandı.

Cumartesi günü gerçekleşecek kongrenin ardından görevi bırakacak olan Yamak, camiaya şu sözlerle veda etti:

"Kimseye bir kırgınlığım yok ama çok yalnız bırakıldım. Keşke yalnız bırakılmasaydık ve istediklerimizi yapabilseydik, keşke geçen sene kulübü Süper Lig'de tutmayı başarabilseydik, ama olmadı. Giresunspor nerede olursa olsun ben orada olmaya devam edeceğim. Bundan sonra takım elbisemi çıkarıp, formamı giyerek tribünde taraftarlarımızla beraber Giresunspor'un yanında olmaya devam edeceğim. Başarısızlık sebebiyle camiadan özür diliyor, tüm taraftarlarımızdan helallik istiyorum."

TFF 1.Lig'de sezonu 7 puanla son sırada tamamlayarak TFF 2. Lig'e düşen Giresunspor'da, 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul öncesinde, mevcut yönetimde başkanvekilliği görevinde bulunan Emin Ertuğral, iş insanı İsmail Demir ve şehrin tanınmış esnaflarından Hüseyin Bayraktar kulüp başkanlığı için adaylıklarını açıkladılar. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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