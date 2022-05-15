Giresunspor Başakşehir maçının VAR'ı Mustafa Öğretmenoğlu - Haberler

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Giresunspor Başakşehir maçının VAR'ı Mustafa Öğretmenoğlu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Giresunspor Başakşehir maçının VAR'ı Mustafa Öğretmenoğlu

Medipol Başakşehir'in bugün deplasmanda GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mustafa Öğretmenoğlu oldu.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Medipol Başakşehir'in bugün deplasmanda GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mustafa Öğretmenoğlu oldu.

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Giresunspor'a konuk olacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde bugün saat 19.00'da oynanacak müsabakayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Gökhan Barcın yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Muhammet Ali Meteoğlu olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Mustafa Öğretmenoğlu oturacak. Öğretmenoğlu'na AVAR olarak Alper Çetin ve Levent Balcı eşlik edecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Öğretmenoğlu, Spor Toto Süper Lig, Giresunspor, Başakşehir, Spor, Haberler

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