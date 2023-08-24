- Giresunspor, Bandırmaspor mesaisinde

GİRESUN - Giresunspor, ligin 3. haftasında oynayacağı Bandırmaspor hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Mustafa Kaplan, "Bandırmaspor maçını taraftarı da arkamıza alarak iyi bir şekilde geçmek istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Giresunspor, Bandırmaspor'ı ağırlayacak. Son haftayı galibiyetle tamamlayan yeşil-beyazlılar, taraftarın da desteğiyle tekrar galip gelmek istiyor. Çotanak Spor Kompleksinde antrenmanlarını sürdüren Giresunspor'da Teknik Direktör Mustafa Kaplan, saha içinde destek, istek ve arzuyla birlikte Bandırmaspor maçını kazanmak istediklerini dile getirdi.

Kaplan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çorum'da iyi bir oyun oynadık, özellikle ilk yarı. İyi pozisyonlar da ürettik, özellikle üçüncü bölgede. Bodrum maçında yaşadığımız üçüncü bölge sorunlarında bir nebze daha iyiydik. İyi mücadele ettik ve iyi kapandık. Bulduğumuz ikinci golle de kazandık. O bizim için mutluluktu. Oyuncularım da bunu sahada gösterdikleri iyi niyet göstergesi, mücadele, istek ve arzu, bize 3 puanı getirdi. Bunu artık geride bıraktık. Maç sonrasında söylemiştim. Önümüzde bir Bandırma maçı var. Bandırma da bu ligin iyi takımlarından birisi. 2 sene önce final oynamış bir takım. Bu sene de kadrosunun üstüne iyi takviyeler yapmış bir takım. Hatta kadrosunu tekrar incelediğimde Hollanda PSV'den aldıkları oyuncuları var. Yani iyi bir takımla oynayacağız. Her maçın kendine göre bir zorluğu var. Ama biz oyuncularımızla hep şunu konuşuyoruz. İyi takım ve iyi ekibiz. Mücadelemizi devam ettirdiğimiz sürece saha içindeki birbirimize olan destek, arzu ve istekle beraber Bandırma maçını geçmek istiyoruz. Ben hep şunu söylüyorum. Biz öne geçtiğimiz maçlarda puan alırız. Ama geriye düştüğümüz maçlarda sıkıntılar yaşarız. Onun için kontrollü bir oyun oynayacağız. Top bizdeyken de rakibimizi karşılamada da geçişlerde de eğer iyi yaparsak Bandırmaspor maçını taraftarı da arkamıza alarak iyi geçmek istiyoruz."

"Taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz"

Tüm taraftarları destek olmak için maça davet eden Kaplan, "Bizim en büyük desteğimiz Giresunspor taraftarlarını yanımızda görmek. Onların arkamızda olduğunu hissettiğimiz zaman saha içindeki performansımız daha da artar. Kulübedeki ben de dahil. Motivasyon bizim için çok önemli. Genç oyuncular zaten bu ligi 2 haftadır oynayan arkadaşlar. Hiç oynamayan arkadaşlar var. Onun için taraftarları arkamızda görmek istiyoruz. Bize destek olmalarını istiyoruz. Daha doğrusu şehrin bize destek olmasını istiyoruz. Maddi ve manevi olarak. Biz Giresunspor'u yaşatmak istiyoruz. Onlarda bizimle beraber olursa son derece mutlu oluruz" dedi.

Çekdar Orhan: "Ben buraya gol atma ve takıma katkı vermeye geldim"

Takımın önemli isimlerinden Çekdar Orhan, her maça 3 puan için çıktıklarını belirterek, "Çorum'da zor bir deplasman bizi bekliyordu. Bizde bütün takım arkadaşlarımızla çok iyi çalıştık, çok iyi koştuk ve mücadele ettik. 3 puanımızı da aldık. Şimdi bu hafta da Bandırma'ya hazırlanıyoruz. Taraftarımızın beklentisini biliyorum. Ben buraya gol atma ve takıma katkı vermeye geldim. Benim görevim bu. İnşallah bundan sonraki maçlarda da görevimi yerine getirebilirim. Zaten her maça 3 puan için çıkıyoruz. Bandırma maçında inşallah görevimi yerine getirirsem 3 puanı alırız" dedi.

Şahin Dik: "Takım olarak çok iyi hazırlanıyoruz"

Genç oyuncularından Şahin Dik ise taraftarın desteğine ihtiyacı olduklarını ifade ederek, "Geçen hafta yakaladığımız iyi bir hava var. Şu anda hafta başında beri yaptığımız antrenmanlarla hocamızda sağ olsun bize çok iyi antrenmanlar yaptırıyor. Takım olarak iyi hazırlanıyoruz. Bu hafta da 3 puan alıp galibiyeti taraftarımıza armağan etmek istiyoruz. Zaten herkes yaş olarak birbirine yakın olduğu için anlaşma konusunda hiçbir sorunumuz olmuyor. Büyük abilerimizde zaten hepsi bize iyi davranıyor. Saha içinde ve dışında bize yardımcı oluyorlar. Onun için takım olarak havamız, atmosferimiz gayet iyi. Bizim onların desteğine çok ihtiyacımız var. Arkamızda büyük bir şehir olduğunu biliyoruz. Onun için bizi sahada yalnız bırakmazlarsa bizde galibiyet alıp onlara armağan edeceğiz" şeklinde konuştu.