Giresunspor, Ankara Demirspor'a 3-1 Mağlup Oldu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. haftasında Giresunspor, evinde Ankara Demirspor'a 3-1 yenildi. Maçta Giresunspor'un golünü Furkan Kütük penaltıdan atarken, Ankara Demirspor'dan Furkan Işıkdemir, Mert Aktaş ve Güney Tutcuoğlu gollerle sahne aldı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. haftasında Giresunspor evinde karşılaştığı Ankara Demirspor'a 3-1'lik mağlup oldu.
Hakemler: Berkay Erdemir, Mustafa Cem Büyük, Recep Tayyip Keleş
Giresunspor: Göktan, Ahmet Lütfi, Ertuğrul, Şenel Hami (Furkan Tahmaz dk. 83), Arda Cebeci (Emirhan dk. 83), Ali Emirhan, Arda Kılıç (Esat dk. 83), Muhammet (Miraç dk. 75), Emre (Emir dk. 74), Mehmet, Furkan Kütük
Ankara Demirspor: Deniz, Murat, Furkan (Tolunay dk. 81), Mert (Erkul dk. 90), Enes (Ömer dk. 90), Muhammet, Tayyip Ebrar (Ömer Talha dk. 56), Barış, Güney, Kerem Hakan, Atakan (Burak dk. 81)
Goller: Furkan Kütük (dk. 18 pen.) (Giresunspor), Furkan Işıkdemir (dk. 28), Mert Aktaş (dk. 42), Güney Tutcuoğlu (dk. 74) (Ankara Demirspor)
Sarı kartlar: Barış Zeren (Ankara Demirspor), Ertuğrul Şenlikoğlu (Giresunspor) - GİRESUN