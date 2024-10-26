Giresunspor, 68 Aksarayspor'a 2-1 Mağlup Oldu
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Giresunspor, 68 Aksarayspor'a karşı oynadığı maçta, ilk yarısını 1-0 önde kapatmasına rağmen 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Giresunspor'un mağlubiyet serisi 6 maça çıktı.
68 Aksarayspor: 1-2
Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN,
STAT: Çotanak Spor Kompleksi
HAKEMLER: Oğuzhan Hamitoğlu, Salih Burak Demirel, Mehmet Özgür İşbilen
GİRESUNSPOR: Göktan Cörüt, Mehmet Keskin, Fatih Yılmaz, Arda Kılıç, Emirhan Akçay (Dk. 84 Ahmet Küçükaydın), Arda Kabaca (Dk. 73 Miraç Çakıroğlu), Furkan Kütük, Arda Cebeci, Ertuğrul Şenlikoğlu (Dk. 62 Lütfi Kara), Şahin Dik (Dk. 84 Alperen Köşker), Emre Nizam (Dk. 62 Muhammet Turhan)
68 AKSARAYSPOR: Ali Türkan, Onur Başyiğit, Sezer Yıldırım, Oğuzhan Açıl, Kağan Malatyalı (Dk. 89 Şahin Fıstıkçı), Atamer Bilgin (Dk. 46 Doğan Ateş), Abdurrahman Canlı, Cengiz Ötkün (Dk. 63 Alim Harlak), Onur Toprak, Abdullah Çakmak (Dk. 73 Yasin Abdioğlu), İbrahim Yılmaz
GOLLER: Dk. 44 Şahin Dik ( Giresunspor ), Dk. 57 İbrahim Yılmaz, Dk. 90+4 Yasin Abdioğlu (68 Aksarayspor)
SARI KARTLAR: Ertuğrul Şenlikoğlu, Arda Kabaca, Emirhan Akçay, Mehmet Keskin, Fatih Yılmaz ( Giresunspor ), Onur Başyiğit, Alim Harlak, Yasin Abdioğlu (68 Aksarayspor)
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynanan maçta Giresunspor, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı mücadelede 68 Aksarayspor'a 2-1 mağlup oldu. Giresunspor'da mağlubiyet serisi 6 maça çıktı.