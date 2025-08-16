Giresun Sanayispor Kadrosunu Güçlendiriyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Giresun Sanayispor, 11 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı. Yapılan açıklamada, kaleci ve savunma oyuncularının yanı sıra orta saha ve forvet pozisyonlarında da yeni transferler duyuruldu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Giresun Sanayispor'un 11 futbolcuyu kadrosuna kattığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, kaleci Iman Dumanjic, stoperler Suhde Nur Arpacı, Nikoleta Nikolic, sol bek oyuncuları Nikolina Milovic, Elif Kesgin, sağ bek Melda Çetin, orta saha oyuncuları Funda Altınkaya, Damla Köse, Bahar Kol, Vanesa Levena ve forvet oyuncusu Berra Bayraktar'ın transfer edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Spor
Bakanlık açıkladı! İşte 8 Aralık'tan bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte son 8 ayda ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lyon'dan 10 yıl sonra gelen galibiyet

Hasret bitti! 10 yıl sonra gelen galibiyet
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.