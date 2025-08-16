Giresun Sanayispor Kadrosunu Güçlendiriyor
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselen Giresun Sanayispor, 11 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı. Yapılan açıklamada, kaleci ve savunma oyuncularının yanı sıra orta saha ve forvet pozisyonlarında da yeni transferler duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, kaleci Iman Dumanjic, stoperler Suhde Nur Arpacı, Nikoleta Nikolic, sol bek oyuncuları Nikolina Milovic, Elif Kesgin, sağ bek Melda Çetin, orta saha oyuncuları Funda Altınkaya, Damla Köse, Bahar Kol, Vanesa Levena ve forvet oyuncusu Berra Bayraktar'ın transfer edildiği belirtildi.
Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Spor