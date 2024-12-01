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Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş'tan alacağı tazminat belli oldu

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Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, sözleşme feshi karşılığında Haziran 2026'ya kadar olan paranın tamamını alacak. 153 gün görevde kalan Hollandalı teknik adama beraberinde getirdiği antrenörlerle birlikte toplam 3 milyon euro ödenmiş olacak.

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi resmen sona erdi. Hollandalı teknik adamın ekibiyle beraber alacağı tazminat belli oldu.

DÜN YOLLAR AYRILDI

Görevinden istifa eden Hasan Arat'ın yerine başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel'in gönderme kararı aldığı Hollandalı teknik direktör ile yapılan fesih görüşmeleri 30 Kasım Cumartesi günü sona erdi ve yollar kesin olarak ayrıldı.

NE KADAR TAZMİNAT ALACAK?

1 Temmuz 2024'te 2+1 yıllık imza atan van Bronckhorst'a, mukavelesinin feshi karşılığında Haziran 2026'ya dek alacağı paranın tamamı ödenecek. Bu paranın peşin ödeneceği belirtildi. Toplam 153 gün görevde kalan Giovanni van Bronckhorst, beraberinde getirdiği antrenörlerle birlikte toplam 3 milyon euro almış olacak.

VAN BRONCKHORST'UN 20 MAÇLIK PERFORMANSI

Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst döneminde 12'si Trendyol Süper Lig, 7'si UEFA Avrupa Ligi ve 1'i Turkcell Süper Kupa olmak üzere 20 resmi maça çıktı. Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yenerek şampiyon yapan Hollandalı çalıştırıcı, diğer karşılaşmalarda ise 9 galibiyet, 4 beraberlik, 6 bebarerlik aldı.

Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş'tan alacağı tazminat belli oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

4 beraberlik 6 beraberlik ilginc bir performans ??

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Haber YorumlarıAhmet Fatih Arslan:

Bu kuşların sonu ne olacak böyle. Sıra MORinho da. Tabii o bu kadar ucuz olmaz. Teknikdrektor öğütücü Okan yakında onuda göndertir. Sarı civcivler yüklü bir tazminat ödemek zorunda kalır.

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Haber YorumlarıAlpingo Bey:

Sen boşver kuşları aldığın asgari ücreti düşün

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