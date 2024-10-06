Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf

Beşiktaş Teknik Direkltörü Giovanni van Bronckhorst, Gaziantep FK ile berabere kaldıkları maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Van Bronckhorst, puan kaybıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.

Giovanni van Bronckhorst'un açıklamaları şu şekilde;

"FİZİKSEL VE MENTAL YORGUNLUK OLUŞTU"

"Zor bir maç olacaktı zaten. Mücadele edilmesi gereken bir maç olacaktı. 1-0'ı bulduk Ciro'nun penaltısıyla. Sonra iki taraflı bir oyun oldu. Doğru geçişlerle 2. golü bulamadık. Rakibe çok fırsat verdik. Fiziksel ve mental yorgunluk oluştu. Doğru kararları veremedik oyunu kontrol etme anlamında. Sonunda gol yedik. Çok üzgünüz. Devam edeceğiz. 2 puan kaybettik. Bir sonraki Konyaspor maçıyla ligin diğer bölümüne başlayacağız.

"GÜÇLÜ TAKIMLARLA OYNUYORUZ"

Birkaç haftadır 3 günde 1 maça çıkıyoruz. Fiziksel bir maç oldu bugün. Defans arkasına atılan toplar anlamında fiziksel bir maçtı. Biz savaştık. İstediğimiz galip gelmekti tabii ki. Son anlarda rakip için doğru yere düşen topla 1-1 oldu. Güçlü takımlarla oynuyoruz.

"MİLLİ ARADAN SORASI ZOR OLACAK"

Milli takıma gitmeyenler için bir ara olacak. Milli aradan sonrası zor olacak. Her maçta galibiyet için elimizden geleni yapacağız. Savaşacağız. İstediğimiz sonucu bugün alamadık ama Konyaspor maçıyla lige tekrar döneceğiz.

"TOP, RAKİP İÇİN DOĞRU YERE DÜŞTÜ"

Büyük takım olduğunuz zamanlarda nerede oynarsanız oynayın, hangi maçı oynarsanız oynayın, gerekli performansı göstermek zorundasınız. Bugün de bizim için zor bir maçtı. Savaştık, mücadele ettik aslında ama son anda top rakip için doğru yere düştü.

"DAHA İYİ OLMAK İSTİYORUZ"

Gelişme göstereceğimiz şeyler var. Hala yenilmedik, mağlubiyetimiz yok. Panik yapacak bir durum yok. Ligin üçüncü bölümüne başlayacağız ve gelişim göstereceğiz. Çok fazla maçımız var. Bir sonraki maçta daha iyi olmayı istiyoruz.

SEMİH KILIÇSOY SÖZLERİ

Semih Kılıçsoy'u maçta neden tercih etmediniz?

Semih de genç ve gelişim gösteren bir oyuncu. Farklı konularda gelişim gösteriyor. Ben kendisine yardımcı oluyorum. Bu sene çok daha iyi bir bir oyuncu olacak. Bugün kendisini tercih etmedik ama milli takıma gidiyor. Bir sonraki bölümde, bir sonraki oynayacağımız blokta oynayabilir."