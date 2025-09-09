Giden gidene! Taraftarın sevgilisi Fenerbahçe'den resmen ayrıldı

Süper Lig devi Fenerbahçe, taraftarların sevdiği yıldız futbolcu Alexander Djiku'nun transferi konusunda Spartak Moskova ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, oyuncumuz Alexander Djiku'nun transferi konusunda Rusya ligi takımlarından Spartak Moskova ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar gösterdiği emekleri için teşekkür eder başarılı bir kariyer dileriz" ifadeleri yer aldı.

KARİYERİ

31 yaşındaki Ganalı geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 38 maçta görev alırken takımına 1 gol de katkı sağladı. Djiku futbol kariyerine Fransa ekiplerinden Bastia altyapısında başladı. A takımla 52 maçta görev alan Ganalı futbolcu 5 sezon bulunduğu kulüpte 1 gol kaydetti.

10 Temmuz 2023'te bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katılan Alexander Djiku, sarı-lacivertli formayı 75 kez terletti, takımına 4 golün yanında 1 de asist katkısı sağladı.