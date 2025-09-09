Haberler

Giden gidene! Taraftarın sevgilisi Fenerbahçe'den resmen ayrıldı

Giden gidene! Taraftarın sevgilisi Fenerbahçe'den resmen ayrıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Giden gidene! Taraftarın sevgilisi Fenerbahçe'den resmen ayrıldı
Haber Videosu

Fenerbahçe, futbolcusu Alexander Djiku'nun Spartak Moskova'ya transfer olduğunu resmi olarak duyurdu. 31 yaşındaki Ganalı futbolcu, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 38 maçta görev aldı ve takımına 1 gol katkı sağladı.

Süper Lig devi Fenerbahçe, taraftarların sevdiği yıldız futbolcu Alexander Djiku'nun transferi konusunda Spartak Moskova ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, oyuncumuz Alexander Djiku'nun transferi konusunda Rusya ligi takımlarından Spartak Moskova ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar gösterdiği emekleri için teşekkür eder başarılı bir kariyer dileriz" ifadeleri yer aldı.

Giden gidene! Taraftarın sevgilisi Fenerbahçe'den resmen ayrıldı

KARİYERİ

31 yaşındaki Ganalı geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla 38 maçta görev alırken takımına 1 gol de katkı sağladı. Djiku futbol kariyerine Fransa ekiplerinden Bastia altyapısında başladı. A takımla 52 maçta görev alan Ganalı futbolcu 5 sezon bulunduğu kulüpte 1 gol kaydetti.

10 Temmuz 2023'te bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katılan Alexander Djiku, sarı-lacivertli formayı 75 kez terletti, takımına 4 golün yanında 1 de asist katkısı sağladı.

Haberler.com / Hamza Temur - Spor
Hikmet Çetin: Kılıçdaroğlu partinin başına geçmek istiyor

Hikmet Çetin bombayı patlattı! Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası
Masaların yumruklandığı tartışmanın uzun hali: Gürsel Tekin, Ertan Yıldız'ı hatırlattı

Yeni servis edildi: Gürsel Tekin'in içeride çekilen görüntüleri bomba
İzmir'de 2 polisi şehit eden saldırganın dedesi konuştu: Ben bittim

2 polisi şehit eden saldırganın dedesi konuştu: Ben bittim
124 ülke fındık için sıraya girdi! Türkiye'ye para yağdırdılar

124 ülke tescilli ürün için sıraya girdi! Türkiye'ye para yağdırdılar
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNetherill:

bizim nerden sevgilimiz olacak bu be klasik stoper işte sanki lugano gitti.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında! Fener'e adı sanı duyulmayan hoca

Resmi açıklamanın eli kulağında! Fener'e adı sanı duyulmayan hoca
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.