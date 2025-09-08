Giden gidene! Fenerbahçe'de Cengiz'den sonra bir ayrılık daha

Kısa süre önce Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olduğunu açıklayan Süper Lig devi Fenerbahçe, Sırp oyuncusu Ongjen Mimovic'in de takımdan ayrıldığını TFF'ye bildirdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAYACAK

Oyuncu, Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Pafos FC'ye kiralandı. Fenerbahçe'ye geçen sezonun devre arasında Kızılyıldız'dan gelen Mimovic, hiç süre almadan Rusya Ligi ekiplerinden Zenit'e kiralık gönderilmişti.

Sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Mimovic'in güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.