Giden gidene! Fenerbahçe'de Cengiz'den sonra bir ayrılık daha

Güncelleme:
Fenerbahçe, Sırp oyuncusu Ongjen Mimovic'in takımdan ayrıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Mimovic, Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Pafos FC'ye kiralandı. Bu, Fenerbahçe'den kısa süre içerisinde yaşanan ikinci ayrılık oldu.

Kısa süre önce Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olduğunu açıklayan Süper Lig devi Fenerbahçe, Sırp oyuncusu Ongjen Mimovic'in de takımdan ayrıldığını TFF'ye bildirdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNAYACAK

Oyuncu, Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Pafos FC'ye kiralandı. Fenerbahçe'ye geçen sezonun devre arasında Kızılyıldız'dan gelen Mimovic, hiç süre almadan Rusya Ligi ekiplerinden Zenit'e kiralık gönderilmişti.

Sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Mimovic'in güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıcemalettin acar :

bu adamlar hep,acun denen gereksizin kazıkları.kendisi gitti,pislikleri temizlenemedi daha.

2
0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

Sağ gösterip, sol vurmak diye bir deyim var. Bizim tam tersini yapıyor. Solumuz Allah’a emanet

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
