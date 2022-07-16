Gibi dizisindeki sahne gerçek oldu! Kongolu futbolcu zannettiği yaşta değilmiş

Porto'dan, Marsilya'ya transfer olan Chancel Mbemba'nın gerçek yaşı ortaya çıktı. Fransız gazeteci Romain Molina, oyuncunun yaşının 27 değil 34 olduğunu belirten belgeleri yayınladı. Kayıtlarda Kongo'da futbola başladığı kulüpteki ilk profesyonel lisansında doğum tarihi 1988 görülen Mbemba'nın farklı kayıtlarda 1991, 1995 ve 1990 doğumlu olduğuna dair belgeler paylaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

FIFA, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. 8 Ağustos 1988 doğumlu olarak kayıtlara geçen Mbemba, geçen sezon 46 karşılaşmada görev aldı ve 2 gol kaydetti.

GİBİ DİZİSİNDEKİ SAHNEYE BENZETİLDİ

Mbemba'nın yaşadığı bu ilginç olay, son zamanların sevilen dizisi Gibi'nin 'İkinci Yol' bölümünde yer alan bir sahneye benzetildi. Herkesi güldüren sahnede, İlkkan karakteri yıllar sonra 28 değil 39 yaşında olduğunu öğreniyordu.