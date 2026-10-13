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Getafe, 34 yaşındaki Dani Carvajal ile 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını açıkladı

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Getafe, 34 yaşındaki Dani Carvajal ile 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını açıkladı
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İspanya La Liga ekibi Getafe, son olarak Real Madrid'de forma giyen 34 yaşındaki Dani Carvajal'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüp, deneyimli sağ bek ile 30 Haziran 2027'ye kadar geçerli sözleşme imzalandığını duyurdu.

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe, son olarak Real Madrid'de forma giyen tecrübeli oyuncu Dani Carvajal'i kadrosuna kattığını açıkladı.

İspanya La Liga'da uzun yıllar Real Madrid forması giyen İspanyol sağ bek Daniel Carvajal'in yeni adresi Getafe oldu. Güney Madrid ekibi, 34 yaşındaki oyuncu ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar geçerli olacak bir sözleşme imzalandığını duyurdu.

Dani Carvajal, alt yapısında yetiştiği ve 13 yıl formasını giydiği Real Madrid'in yanı sıra Real Castilla ve Bayer Leverkusen formalarını da terletti.

Kariyeri boyunca 555 resmi müsabakaya çıkan Carvajal, 18 gol, 83 asist katkısında bulundu.

İspanya Milli Takımı ile 2014 yılından itibaren 58 maçta görev alan deneyimli sağ bek, 1 de gol katkısında bulundu.

Takım kariyeri boyunca kazandığı tüm kupaları Real Madrid döneminde elde eden Dani Carvajal'in 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 UEFA Süper Kupa, 5 UEFA Kulüpler Dünya Kupası, 4 İspanya La Liga, 4 İspanya Süper Kupa, 2 İspanya Kupası ve 1 Kıtalarası şampiyonluğu var.

Tecrübeli savunmacının, İspanya Milli Takımı ile 1'er Avrupa Şampiyonası, Uluslar Ligi şampiyonluğu bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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