Geri sayım başladı! Bayern Münih, Mbappe'yi renklerine bağlıyor

Bayern Münih, PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mbappe'yi kadrosuna katmayı hedefliyor. Bavyera ekibi, bu transferi gerçekleştirmenin zor olduğunu belirtirken, maaş sorununun çözüleceğine inanıyor ve Mbappe için şartların zorlanacağını ifade ediyor.

Alman devi Bayern Münih, PSG ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız futbolcu Mbappe'yi renklerine bağlamak istiyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sport 1'de yer alan habere göre, Mbappe'yi PSG ile sözleşme uzatmaması halinde kadrosuna katmak istiyen Bayern Münih yetkilileri bu transferi gerçekleştirme ihtimallerinin zor olduğunu belirtiyor.

TEK SORUN MAAŞ

Fransız devinde yıllık 100 milyon euro gelir elde eden Mbappe'nin, tavan maaşı 25 milyon euro olan Bayern Münih'e transfer olması halinde maaşında ciddi bir kesintiye gitmesi gerektiği kaydedildi.

ŞARTLAR ZORLANACAK

Ayrıca Bavyera ekibinin, maaş sorununun çözüleceğine inandığı belirtilirken, Mbappe için tüm şartların zorlanacağı ifade edildi.