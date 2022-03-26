Gerçek ortaya çıktı! İşte Burak Yılmaz'ın penaltıyı kaçırma nedeni
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A Milli Takım'ın Portekiz'e 3-1 kaybettiği maçta Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltı hala gündemdeki yerini koruyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir, deneyimli golcünün kaçırdığı penaltıyı değerlendirirken, "Vuruşta zeminde bir sıkıntı olmuş." ifadelerini kullandı.
Portekiz'e 3-1 mağlup olarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden A Milli Takım'da Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltı maça damga vurmuştu. Konuya ilişkin sabah.com.tr'ye konuşan Nihat Özdemir, Burak Yılmaz'ın penaltı vuruşu sırasında zeminle ilgili problem yaşadığını belirtti.
Nihat Özdemir'in açıklamaları şöyle:
"KUZEY MAKEDONYA, İTALYA'YI ELEYİNCE ÜZÜNTÜMÜZ DAHA DA ARTTI"
Bu eleniş bizi çok üzdü. Penaltıyı atsak o moralle turu alabilirdik. Burak'la da konuştum. O da çok üzüldü. Vuruşta zeminde bir sıkıntı olmuş. Böyle veda etmek yerine Dünya Kupası'nda veda etmesini isterdik. Futbolda böyle şansızlıklar var. Kuzey Makedonya, İtalya'yı eleyince üzüntümüz daha da arttı. Potansiyelimiz var ve bunu daha iyi seviyelere çıkarmamız gerekiyor.
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022