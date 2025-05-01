Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçi ve işverenin refahını yükseltmek için çalıştık

İşçi temsilcileriyle bir araya geldi! Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız

Bakanlardan peş peşe Kanal İstanbul açıklaması: Kesinlikle yapacağız
15 gündür yoğun bakımda yatan Sırrı Süreyya Önder'den haber var

15 gündür yoğun bakımda yatan Sırrı Süreyya Önder'den haber var

Georg Grozer Arkas Spor'a Veda Etti

Georg Grozer Arkas Spor'a Veda Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

41 yaşındaki pasör çaprazı Georg Grozer, sosyal medya üzerinden Arkas Spor'a veda etti. Takım, Efeler Ligi'nde sezon sonunda ligden çekilme kararı alırken, Grozer'in veda mesajı takım arkadaşlarına ve Türkiye'ye teşekkür içeriyordu.

Arkas Spor'un 41 yaşındaki pasör çaprazı oyuncusu Georg Grozer, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Arkas Spor'a veda etti.

Efeler Ligi'nde Play-Off 3-4 Etabı üçüncü maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 yenilen Arkas Spor, seriyi 2-1 kaybederek yeni sezonda çekilme kararı aldığı lige 4. sırada veda etti. Ligden çekilme kararını, "Altyapıya ve genç yeteneklere odaklanma" amacıyla aldığını sezon başında açıklayan İzmir ekibi, 2002-2003 sezonundan bu yana 23 yıldır mücadele ettiği Efeler Ligi'nde yeni sezonda yer almayacak.

Arkas Spor'da ilk ayrılık da gerçekleşti. İzmir ekibinde 41 yaşındaki pasör çaprazı Georg Grozer, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Arkas Spor'a veda ettiğini duyurdu.

Grozer'in paylaşımı şöyle:

" Türkiye, sıcak karşılaman, birçok harika deneyim, dostluk ve sevgi için çok teşekkür ederim. Arkas Ailesi'ne de bir parçası olma fırsatını verdikleri için özel teşekkürler. Bu iki yılı asla unutmayacağım." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.