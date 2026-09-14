Gençlik ve Spor Müdürlüğünde dönem başı toplantısı

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde dönem başı istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İl Müdürü Coşkun Güven, Yurt Hizmetleri Müdürü Mehmet Özkeskin, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Bilicioğlu ile şube müdürleri, gençlik merkezi müdürleri, yurt müdürleri, yurt eğitim sorumluları ve kurum psikologları katıldı.

Toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde Karabük'e gelecek üniversite öğrencilerinin karşılanması, yurtlarda sunulacak hizmetlerin değerlendirilmesi ve öğrencilerin şehre uyum süreçlerine yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı.

Ayrıca öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetlerin planlanması, gençlik merkezleri ve yurtlarda gerçekleştirilecek çalışmaların koordinasyonu ile kurumun yeni dönemdeki çalışma programı değerlendirildi.

Toplantıda konuşan İl Müdürü Coşkun Güven, üniversitelerin kısa süre içerisinde eğitim öğretime başlayacağını belirterek, Karabük'e gelecek öğrencilerin en iyi şekilde karşılanmasının ve ihtiyaçlarının hızlı ve etkin şekilde karşılanmasının önemine dikkat çekti. Güven, yeni dönemde tüm birimlerin koordinasyon içerisinde çalışarak öğrencilerin akademik hayatlarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif açıdan da desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantı, yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve planlanan çalışmaların görüşülmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı