Haberler

Gençlik ve Spor Müdürlüğünde dönem başı toplantısı

Gençlik ve Spor Müdürlüğünde dönem başı toplantısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde dönem başı istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde dönem başı istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İl Müdürü Coşkun Güven, Yurt Hizmetleri Müdürü Mehmet Özkeskin, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Bilicioğlu ile şube müdürleri, gençlik merkezi müdürleri, yurt müdürleri, yurt eğitim sorumluları ve kurum psikologları katıldı.

Toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde Karabük'e gelecek üniversite öğrencilerinin karşılanması, yurtlarda sunulacak hizmetlerin değerlendirilmesi ve öğrencilerin şehre uyum süreçlerine yönelik yapılacak çalışmalar ele alındı.

Ayrıca öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetlerin planlanması, gençlik merkezleri ve yurtlarda gerçekleştirilecek çalışmaların koordinasyonu ile kurumun yeni dönemdeki çalışma programı değerlendirildi.

Toplantıda konuşan İl Müdürü Coşkun Güven, üniversitelerin kısa süre içerisinde eğitim öğretime başlayacağını belirterek, Karabük'e gelecek öğrencilerin en iyi şekilde karşılanmasının ve ihtiyaçlarının hızlı ve etkin şekilde karşılanmasının önemine dikkat çekti. Güven, yeni dönemde tüm birimlerin koordinasyon içerisinde çalışarak öğrencilerin akademik hayatlarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif açıdan da desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantı, yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve planlanan çalışmaların görüşülmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kayıp Büşra'nın annesi cinayeti itiraf etti: Babası öldürüp araziye bıraktı

Kayıp Büşra'nın annesinden yeni ifade! "Baba" itirafı dehşete düşürdü
Kurtlar Vadisi senaristleri adliyede 2,5 saat ifade verdi! Raci Şaşmaz o soruyu yanıtsız bıraktı

Vadi'nin senaristleri 2,5 saat ifade verdi! O soruyu yanıtsız bıraktı
Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip! CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu

Koltuğuna talip biri var! CHP’de ilk genel başkan adayı belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vay be Icardi! Yine dört ayak üstüne düştü

Yine dört ayak üstüne düştü!
Fransa'da Gana'dan gelen konteynerde yaklaşık 3,9 ton kokain ele geçirildi

Limanı ayağa kaldıran baskın! Plastik atıklardan 3,9 ton kokain çıktı

Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü dehşet saçtı! 2 ölü, 1 yaralı

Ters şeride giren alkollü tır sürücüsü ölüm saçtı!

Tüm gözler çarşamba gününe çevrilmişken İslam Memiş altın için rakam verdi

Tüm gözler çarşambaya çevrilmişken altın için rakam verdi
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor

Bir zamanlar milyonlar izliyordu, kariyerini bırakıp köye yerleşti
Kozinoğlu soruşturması Kurtlar Vadisi'ne uzandı! Birand'ın yıllar önceki sorusu yeniden gündemde

Birand "Vadi" ekibine Kozinoğlu'nu sormuştu! Böyle yanıt verdiler
Parkta skandal görüntü! Güneşlenen kadını gizlice fotoğrafladı

Parkta infial yaratan görüntü