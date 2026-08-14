Sivas Spor Yatırımları TSYD Ziyaretinde Ele Alındı

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ve beraberindeki şube müdürleri, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Sivas Şubesi'ni ziyaret ederek kent sporu ve yapılan yatırımlar üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.

Ziyarette, TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, TSYD Sivas Şube Başkanı Ali Yavuz ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Ateş, Göktürk Fırat ve Oğuzhan Sarzep de hazır bulundu.

Görüşmede göreve başladığı günden itibaren hayata geçirilen projeler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Sivas'ın bir spor şehri olması yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirtti. Ertem, tesisleşmeden altyapıya, gençlik faaliyetlerinden ulusal organizasyonlara kadar Sivas sporunu yukarılara taşımak adına ekibiyle birlikte yoğun bir mesai harcadıklarını vurguladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan ise derneğin Türkiye genelindeki mevcut çalışmaları ve hedefleri hakkında paylaşımlarda bulundu. Spor medyasının, spora yapılan yatırımların kamuoyuna aktarılmasındaki önemine değinen Çağlayan, İl Müdürü Ertem ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı