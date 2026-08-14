Haberler

Sivas Spor Yatırımları TSYD Ziyaretinde Ele Alındı

Sivas Spor Yatırımları TSYD Ziyaretinde Ele Alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, TSYD Sivas Şubesi'ni ziyaret etti. Görüşmede kentteki spor projeleri ve hedefler konuşulurken, Ertem 'Sivas'ı bir spor şehri yapma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini' vurguladı. TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan ise spor medyasının yatırımların duyurulmasındaki önemine dikkat çekerek çalışmalarda başarılar diledi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem ve beraberindeki şube müdürleri, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Sivas Şubesi'ni ziyaret ederek kent sporu ve yapılan yatırımlar üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.

Ziyarette, TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, TSYD Sivas Şube Başkanı Ali Yavuz ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Ateş, Göktürk Fırat ve Oğuzhan Sarzep de hazır bulundu.

Görüşmede göreve başladığı günden itibaren hayata geçirilen projeler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, Sivas'ın bir spor şehri olması yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirtti. Ertem, tesisleşmeden altyapıya, gençlik faaliyetlerinden ulusal organizasyonlara kadar Sivas sporunu yukarılara taşımak adına ekibiyle birlikte yoğun bir mesai harcadıklarını vurguladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TSYD Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan ise derneğin Türkiye genelindeki mevcut çalışmaları ve hedefleri hakkında paylaşımlarda bulundu. Spor medyasının, spora yapılan yatırımların kamuoyuna aktarılmasındaki önemine değinen Çağlayan, İl Müdürü Ertem ve heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, partisinden istifa etti

İYİ Parti'de deprem! 24 saatte ikinci milletvekili istifası
Letonya hava sahasına giren İHA'yı Türk jetleri düşürdü

Kritik operasyon! Türk jetleri "Vur" emriyle havalanıp imha etti
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin'in ölüm nedeni belli oldu

İşte Erhan Çelik'in eşinin ölüm nedeni

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a Rafael Leao müjdesi

Dursun Özbek çıldırdı! Eleştirileri bitirecek transferi yapıyor

1 ay önce evlenmişti! Medine öğretmenin muradı gözünde kaldı

Muradı gözünde kaldı
Akılalmaz vahşet! Cenazeye gelmedi diye bu hale getirdi

Akılalmaz vahşet! Cenazeye gelmedi diye bu hale getirdi
Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin'den Türkiye'ye getirildi

Dünyanın öbür ucuna gitti ama Türk polisinden kaçamadı! Hesap verecek
Mola vermek için girdikleri tesiste cansız beden buldular

Mola vermek için girdikleri tesiste korkunç manzarayla karşılaştılar
Bir şehir ayakta! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti, ifadesinde her şeyi anlattı

Bir şehir ayakta! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti
Alkışlar Arda'ya! Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı

Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı