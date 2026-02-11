GENÇLİK ve Spor Bakanı VAR Merkezini Ziyaret Etti

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, VAR merkezini ziyaretinin herhangi bir müsabakaya veya hakem kararına yönelik inceleme ya da değerlendirme amacı taşımadığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10 Şubat Salı günü Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nda gerçekleştirilen FIFA Kokart Töreni sonrasında program kapsamında VAR Merkezi ziyaret edilmiştir.

Ziyaret sırasında hakem eğitmenleri ve görevli teknik uzmanlar tarafından sistemin işleyişine ilişkin genel bir bilgilendirme yapılmış; yurt içi ve yurt dışından farklı müsabakalara ait örnek görüntüler üzerinden VAR teknolojisinin çalışma prensipleri aktarılmıştır.

Söz konusu ziyaret herhangi bir müsabakaya veya hakem kararına yönelik inceleme ya da değerlendirme amacı taşımamaktadır.

Kamuoyunda bu çerçeve dışında oluşturulmaya çalışılan değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır."