Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 72. AXA Sigorta Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri Büyük Jüri Toplantısı'na katılacak. Süper Lig takımları, transfer dönemine hazırlıklarına devam ediyor.

10.00 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 72. AXA Sigorta Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri Büyük Jüri Toplantısı'na katılacak.

TRANSFER ÇALIŞMALARI

- Süper Lig'de ilk devrenin sona ermesinin ardından takımlarda transfer çalışmaları başladı. Takımlar, 2 Ocak 2026'da başlayacak transfer dönemi öncesinde takviye çalışmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlılar, 31 Aralık Çarşamba gününe kadar izinli olacak. İkinci yarı hazırlıkları 1 Ocak'ta İstanbul'da başlayacak.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertli ekip, 2 Ocak Cuma gününe kadar izinli olacak.

