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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Voleybol Süper Ligi Finalini İzledi

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rusya'da düzenlenen 7. Etnospor Forumu kapsamında Voleybol Erkekler Süper Ligi finalini izledi. Finalde Zenit Kazan, Zenit St. Petersburg'u yenerek şampiyon oldu ve kupasını Bakan Bak ile Rus mevkidaşı birlikte takdim etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 7. Etnospor Forumu'na katılmak üzere gittiği Rusya'da oynanan Voleybol Erkekler Süper Ligi finalini izledi. Rusya Federasyonu Spor Bakanı Michael Degtyarev'nin davetiyle final maçını tribünden izleyen Bakan Bak, daha sonra şampiyon olan takıma kupa ve madalyasını takdim etti.

Rusya'nın Saint Petersburg kentinde düzenlenen 7. Etnospor Forumu'na katılmak üzere bu ülkede bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Voleybol Erkekler Süper Ligi finalini izledi.

Bakan Bak, Etnospor Forumu'nda yapılan Üst Düzey Bakanlar Paneli'nin ardından bir araya geldiği Rusya Federasyonu Spor Bakanı Michael Degtyarev'in davetiyle mevkidaşıyla birlikte Voleybol Erkekler Süper Ligi finalini izlemeye gitti.

Bak, Zenit St. Petersburg ile Zenit Kazan arasında oynanan Voleybol Erkekler Süper Ligi dinalini tribünden takip etti.

Finalde Zenit Kazan, rakibini yenerek şampiyon olurken, kazanan takıma madalya ve kupalarını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Rusya Federasyonu Spor Bakanı Michael Degtyarev birlikte takdim etti.

Sosyal medya hesabından final maçına ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Bak, "Rus mevkidaşım Dr. Michael Degtyarev'in davetiyle Voleybol Erkekler Süper Ligi Final heyecanına yerinde tanıklık ettik. Zenit St. Petersburg ile Zenit Kazan arasında oynanan final maçında şampiyonluğa uzanan Zenit Kazan takımını tebrik ediyor, misafirperverliği için Bakan arkadaşım Degtyarev'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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