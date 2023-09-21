Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Uluslararası Paralimpik Komitesi Başkanı Andrew Parsons ile görüştü

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi 20. Yıl Galası'na katılmak için ülkemizde bulunan Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Başkanı Andrew Parsons ile görüştü. Görüşmede, gelecek yıl Paris'te düzenlenecek olan 2024 Paralimpik Oyunları değerlendirildi.

İSTANBUL,

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Başkanı Andrew Parsons ile İstanbul'da bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi 20. Yıl Galası'na katılmak için ülkemizde bulunan Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Başkanı Andrew Parsons ile görüştü.

Görüşmede, Bakan Bak, Andrew Parsons'a kendisini Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi 20. Yıl Galası'na katılımından dolayı teşekkür etti. Görüşmede, gelecek yıl Paris'te düzenlenecek olan 2024 Paralimpik Oyunları değerlendirildi. Türkiye'nin hedefleri ve çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Osman Aşkın Bak'ın, Andrew Parsons ile görüşmesinde Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Murat Aksu da yer aldı.

Görüşmenin ardından Bakan Bak, Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) Başkanı Andrew Parsons'a günün anısına hediye verdi.