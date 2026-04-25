Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Hep beraber Türkiye'nin gücünü tüm dünyaya göstereceğiz / Metin eklendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen lansmanda, İstanbul Park'ın 2027 yılından itibarıyla Formula 1 takvimine dahil edildiği açıklandı.

İstanbul Park'ta Formula 1'in yeniden Türkiye'ye kazandırılması nedeniyle düzenlenen basın toplantısı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, İstanbul'un yeniden Formula 1 takvimine alınmasının turizm, ekonomi ve uluslararası tanıtım açısından sağlayacağı katkılara dikkat çekildi. İstanbul Park'ın en az 5 yıl boyunca Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacağı belirtilirken, organizasyonun hem şehir ekonomisine hem de Türkiye'nin küresel tanıtımına önemli katkılar sunması bekleniyor.

ERSOY: İSTANBUL'U DÜNYANIN TEK 'İKİ KITAYI BİRLEŞTİREN F1 ŞEHRİ' OLARAK LANSE EDECEĞİZ

Organizasyonla birlikte İstanbul'un hem turizm hem de marka değerinin zirveye taşınmasının hedeflendiğini aktaran Bakan Ersoy, şu şekilde konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın Dolmabahçe Çalışma Formula 1 CEO'su ve FIA başkanıyla beraber gerçekleştirdiği lansman etkinliği bizler için uzun süren bir maratonun bitiş çizgisidir. Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve daha pek çok değerli paydaşın koordineli çalışmaları dün itibariyle nihayete ulaşmıştır. İstanbul Park 2027 yılından itibaren en az 5 yıl boyunca Formula 1 takvimine dahil olmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak biz Formula 1 ev sahibi ülke ve şehre kazanımlarına odaklanıyoruz. Zira uluslararası araştırmalar Formula 1 ev sahipliğinin o destinasyona yönelik turizm talebini yüzde 6 artırdığını gösteriyor. Kısaca Formula 1, pistten şehrin tamamına etki eden bir organizasyondur. Medeniyetlerin buluşma noktası olan İstanbul da tarihi ve modern, kültürel ve doğal turizm varlıklarıyla Formula 1'in kaldıraç etkisini son derece güçlü bir katma değere dönüştürmeye adaydır. Formula 1 ile yaptığımız 5 yıllık sözleşme de bu etkinin tek seferlik değil; sürdürülebilir ve kalıcı olması imkanını sunmaktadır. Bu noktada Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizim de üzerimize düşen ödevler var. Ülkemizin kültür ve turizm değerlerini tanıtmaktan gastronomi entegrasyonuna, uluslararası yıldızların ağırlanmasından küresel iş ortaklıklarına çok farklı ve yenilikçi tanıtım faaliyetlerine imza atacağız. Özetle Avrupa, Asya ve Amerika'daki öncelikli pazarlarımız başta olmak üzere bugünden itibaren başlayacak kademeli bir iletişim takvimiyle, İstanbul'u dünyanın tek 'iki kıtayı birleştiren F1 şehri' olarak lanse edeceğiz."

BAKAN BAK: TÜRKİYE'NİN GÜVENLİ BİR ÜLKE OLDUĞUNU DA FORMULA 1'İN GELMESİYLE KANITLAMIŞ OLDUK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Formula 1'in İstanbul'a pek çok katma değer sağlayacağından ve özellikle gençler açısından önemli bir etkinliğe imza atılacağından dolayı duyduğu gurur ve heyecanı dile getirdi. Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm dünyaya Formula 1'in yeniden İstanbul'a geldiğini ilan etmesiyle müthiş bir coşku ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde olan bu pisti birlikte değerlendireceğimizi konuştuk ve çalışmalara başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği destekle adım adım, ilmek ilmek bu süreci işledik. Biz Formula 1'de daha önce görev alan herkesi dinleyerek bu yola çıktık ve gençlerle bir araya geldiğimizde 'Formula 1 gelecek mi?' diye soruyorlardı. Dünyada çeşitli ülkelerde yapılan ve belli maliyetleri olan bir organizasyon, büyük bir endüstri. Ama şu heyecanı anlatmak istiyoruz; burası artık gençler için bir çekim merkezi. Gençlerimiz binlerce, milyonlarca genç tarafından takip edilen organizasyonun parçası olacaklar. Burası artık Türkiye'de adrenalinin ve enerjinin merkezi olacak. Müthiş bir başlangıç. Türkiye daha önce yaptığı organizasyonlarla da buna öncü oldu. İstanbul'un çekim gücü, yatak kapasitesi, tarihi dokusu ortaya bir sinerji çıkarıyor. Türkiye, TGA'yla birlikte müthiş bir kampanya yapıyor. Turizm gelirlerinin artmasında önemli rol oynuyorlar. Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu da Formula 1'in gelmesiyle kanıtlamış olduk. Burada da bir modernizasyona ihtiyaç var ve biz bunu yapacağız. Bu süreçte iyi işler yapacağımıza inanıyorum. İlave şampiyonalar gerçekleştirilecek. Çeşitli fuarlar, organizasyonlar burada olacak. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya'yla birlikte organize edeceğiz. Pek çok uluslararası organizasyonu başarıyla sağlayan bir Türkiye var. Türkiye'nin gençleri için çalışıyoruz. Hep beraber Türkiye'nin gücünü tüm dünyaya göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı