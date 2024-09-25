Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray-PAOK Maçını İzledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray-PAOK maçını stadyumdan takip etti.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Yunan ekibi PAOK ile karşılaşırken, bu önemli mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Bakan Bak, müsabakayı protokol tribününden takip etti. - İSTANBUL