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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray-PAOK Maçını İzledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray-PAOK Maçını İzledi
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Yunan ekibi PAOK ile karşılaşırken Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, maçı stadyumdan takip etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray-PAOK maçını stadyumdan takip etti.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Yunan ekibi PAOK ile karşılaşırken, bu önemli mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi. Bakan Bak, müsabakayı protokol tribününden takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Galatasaray Politika Futbol Paok Spor

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